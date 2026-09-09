От прессования до бутилирования

ТОО «Промбаза-7» – наглядный пример диверсификации бизнеса. Компания, долгие годы специализировавшаяся на сбыте сжиженного газа, в 2012-м решила круто изменить сферу вложения капитала, используя сельскохозяйственный потенциал Костанайщины. Для начала в поселке Копыченка Федоровского района она построила малый цех мощностью переработки до 24 тонн маслосемян в сутки и занялась производством растительного масла.

Шесть лет спустя компания запустила здесь же высокотехнологичный завод по выпуску рафинированного и нерафинированного масла. Мощность прежнего мини-цеха выросла почти десятикратно и составила 200 тонн переработанного сырья в сутки. В итоге на выходе тут получают от 45 до 50 тонн продукции в зависимости от вида масличной культуры.

Сегодня это один из немногих в Казахстане маслозаводов полного цикла, оснащенный цехами прессования, экстракции, а также рафинации. Производство масла полностью автоматизировано и осуществляется на современном итальянском и германском оборудовании.

– После того как из семечки отжимается масло, негласно оно называется черным, мы перекачиваем его в цех рафинации. Здесь продукт проходит несколько этапов очистки: нейтрализацию путем химических воздействий, отбеливание глиной и дезодорацию для устранения запаха. И только потом разливается в бутылки. Кстати, емкости от 0,5 до пяти литров изготавливаем здесь же, на промплощадке предприя­тия. Бутылки выдуваются из спрессованного пластика с помощью специального оборудования, – рассказал учредитель ТОО «Промбаза-7» Мухамеджан Акулов.

Линии, установленные на маслозаводе, – универсальные, могут перерабатывать любое масличное сырье – будь то подсолнечник, рапс или лен. Кстати, первые два года предприятие производило исключительно льняное масло. Это было высокорентабельное производство, ориентированное в основном на рынок Китая. Стоимость тонны продукции доходила до 1,5 тыс. долларов. Но случилась пандемия, цены обвалились и на прежнем уровне уже так и не восстановились.

Руководство завода в срочном порядке начало искать пути выхода из кризиса. На выручку пришел подсолнечник. С тех пор с ним здесь и работают.

Собственными силами на своих же полях предприятие выращивает около 10% семечек от годовой потребности завода. Остальное закупается у местных фермеров. Правда, есть трудности, которые, по признанию руководства предприятия, ежегодно лишь обостряются. И это несмотря на то, что каждый аграрный сезон посевные площади, отведенные под масличные, хотя бы на немного, но увеличиваются. Сырья все равно не хватает.

Потребность в нем растет вместе с появлением все новых и новых маслозаводов, ориентированных при этом в основном только на прессование и получение «черного» масла, без его экстракции, не говоря уже о бутилировании.

Так что в конце осени, когда созревает подсолнечник, борьба за маслосемена разворачивается нешуточная. По сути, у предприя­тий есть всего три месяца, чтобы успеть закупиться на целый сезон. В общем, подсолнечник нынче – востребованная в Казахстане культура. Чего совсем не скажешь о подсолнечном масле.

– Наше предприятие экспортоориентированное. Мы изготавливаем масло и продаем его на рынки Узбекистана, Таджикистана, Афганистана, Китая и других зарубежных стран. На полках казахстанских магазинов федоровского растительного масла, к сожалению, нет. Одна из причин – отсутствие крупных оптовиков. Максимум, сколько смогут осилить местные торговые сети, – пять тонн в сутки. А мы производим 50! Чтобы работать стабильно, хотя бы раз в неделю завод должен отгружать около шести вагонов масла. Но в Казахстане таких оптовиков нет, – пояснил Мухамеджан Акулов.

Впрочем, небольшие партии рафинированного масла можно найти на сельскохозяйственных ярмарках в Костанайской области. Ежегодно завод заключает меморандумы с местными акиматами, те делают форвардные закупы, а затем по необходимости проводят товарные интервенции для стабилизации цен на продукты первой необходимости, в том числе и подсолнечное масло. Для предприятия это, конечно же, капля в море, которая не делает предприятию экономической погоды.

Потому-то, используя инструменты господдержки, Федоровский маслозавод наращивает экспорт своей продукции. Взамен приносит в страну валютную выручку, модернизирует производство и оказывает социальную поддержку населению. Так, в 2018-м предприятие подвело к своим производственным цехам голубое топливо, что, в свою очередь, позволило газифицировать поселок Копыченка.

В планах руководства завода – расширение производства. Пожалуй, в условиях растущей конкуренции, это даже необходимость, нежели простое предпринимательское желание. Если компания не будет развиваться, ее поглотят конкуренты. Для осуществления намеченных планов нужны новые рынки сбыта.

Перспективным в этом смысле топ-менеджменту ТОО «Промбаза-7» видится Иран. Но его большой и емкий рынок пока недосягаем из-за международных санкций и общей геополитичес­кой обстановки.

Так что на Федоровском маслозаводе продолжают планомерно модернизировать и развивать производство, изучая тенденции мирового рынка растительных маслопродуктов и налаживая связи с новыми зарубежными партнерами. Ибо твердо уверены – на будущее пригодится.