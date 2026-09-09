Снижать риски и экономить ресурсы

От точечных решений к системе

Качественный перелом в цифровизации отечественной промышленности произошел с принятием Дорожной карты, подписанной 25 сентября 2025 года во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Если раньше предприятия внедряли инновации, точечно экспериментируя, то этот документ задал единый вектор развития ИИ-технологий для всей индустрии.

Первопроходцами программы стали 11 градообразующих гигантов машино- и автомобилестроения и ГМК. В их чис­ло вошли АО «Qarmet», ТОО «Solidcore Resources», Евразийская Группа (ERG), Группа «KAZ Minerals», АО «АК «Алтыналмас», «Корпорация «Казахмыс», «Казцинк», «Казфосфат» и другие флагманы. И хотя цифровая трансформация на этих предприятиях началась задолго до старта дорожной карты, его реализация позволила вывести процессы на новый уровень и уже дала ощутимый экономический эффект.

– Дорожная карта объединила 41 стратегический проект по созданию системных условий на предприятиях, развитию экосистемы внедрения искусственного интеллекта, подготовке необходимых кадров и реализации ИИ-проектов. Они охватывают полный спектр современных технологий: от компьютерного зрения, Big Data и генеративных ИИ-ассистентов до цифровых двойников, беспилотного транспорта и предиктивной аналитики. В эпицентре этих изменений оказался именно горно-металлургический комплекс, продемонстрировавший наибольшую цифровую зрелость и высокую заинтересованность в использовании искусственного интеллекта, – говорит руководитель дирекции цифровизации и трансформации АО «Казах­станский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Заиниддин Абдужабаров.

По его словам, ИИ в ГМК сегодня – и страж безопасности рабочих, и инструмент снижения себестоимости, и главный фактор конкурентоспособности страны на глобальном сырьевом рынке.

Нулевой травматизм и блокировка угроз

Один из главных приоритетов внедрения ИИ в ГМК – безопасность людей на производствах с повышенными рисками. Внедрение технологии «Антинаезд», например, на Qarmet уже позволяет предотвращать аварийные ситуации, защищая сотрудников, работающих вблизи тяжелой техники и погрузочных машин.

Масштабную трансформацию подходов к охране труда демонстрирует ТОО «Solidcore Resources», специализирующееся на добыче драгоценных и цветных металлов.

Первым шагом реализации мероприя­тий карты стал запуск Автоматизированной системы медицинских осмотров (АСМО) на Бакырчикском горнодобывающем предприятии в области Абай. Для бесперебойной работы системы был возведен современный медпункт. ИИ-диагностика за считаные минуты полностью исключает человеческий фактор: при обнаружении давления, переутомления или опьянения система автоматически блокирует допуск к технике и шахтным работам.

«Предотвращая инциденты на ранней стадии, мы не только бережем жизни наших работников, но и эффективно управляем бюджетом, направляя средства на развитие, а не на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций», – подчеркивают в Solidcore Resources.

Сейчас в компании, в состав которой входят также Варваринский хаб в Костанайской области и Ертисский гидрометаллургичес­кий комбинат в Павлодарской, готовятся к запуску еще двух ИИ-систем – точечного и зонального позиционирования персонала и цифрового ассистента оператора. Первая позволит в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого сотрудника и мгновенно оповещать об угрозах в опасных зонах. Вторая будет обеспечивать интеллектуальную поддерж­ку принятия решений для оптимизации технологических режимов.

Цифровизация уже приносит прямую финансовую отдачу Eurasian Resources Group (ERG). Общий экономический эффект от цифровых проектов Группы по итогам 2025 года составил 55,7 млрд тенге. Двигатель этой трансформации – собственная IT-компания Business & Technology Services (BTS), создающая масштабируемые продукты для реального производства.

Цифровая платформа ERG MES (Manufacturing Execution System) – одна из ключевых разработок команды – работает на Актюбинском и Аксуском заводах ферросплавов, Казахстанском электролизном заводе, Донском ГОКе и внедряется на ССГПО. Платформа в режиме реального времени отслеживает­ выпуск продукции, технологические параметры, потери и простои оборудования. В систему встроен голосовой ИИ-ассистент MES Alina, по голосовому или текстовому запросу открывающий необходимые отчеты, экраны и запрашивающий данные с оборудования. Это сокращает время реакции на производственные отклонения и повышает эффективность работы операторов.

На Аксуском заводе ферросплавов цифровое управление вагонным парком ERG Rail в режиме реального времени контролирует движение до 900 вагонов ежедневно.

Для повышения эффективности ремонтных процессов BTS разработала сервисы «Оперативное планирование» и «Мобильное ТОРО». Их интеграция с платформой Qollab и системой SAP поз­воляет цифровизировать весь цикл технического обслуживания оборудования.

«Сегодня цифровизация и искусственный интеллект – это не просто тренд, а стратегический выбор страны. Президент Казахстана объявил текущий год Годом цифровизации и ИИ, и для нас в ERG это прямой ориентир к действию. Мы последовательно трансформируем­ промышленность, делая ставку на собственные цифровые разработки», – отмечает заместитель генерального директора ERG по цифровизации и ИИ Еркен Шназбаев.

Группа компаний KAZ Minerals на сегодняшний день проводит этап опробирования цифровых решений на своих ключевых производственных площадках – рудниках открытого типа Актогай и Бозшаколь. Модернизированная сис­тема диспетчеризации HxGN Systems (Hexagon) с ИИ отменит необходимость ручного управления самосвалами на руднике Актогай. Если раньше диспетчер сидел перед множеством экранов и по рации направлял водителей само­свалов, то новая система будет делать это автоматически и гораздо точнее. ИИ видит каждую единицу техники в реаль­ном времени: где находится самосвал, сколько руды в кузове, сколько топлива осталось и с какой скоростью он едет. Система диспетчеризации заранее перенаправляет пустую машину на загрузку. Также внедряемая система Mine to Mill Harmony в будущем оптимизирует всю цепочку производства на руднике Бозшаколь. ИИ будет анализировать данные буровзрывных работ и состав руды, чтобы настроить оборудование на оптимальный режим.

Кроме того, на фабриках внедрены 20 умных ИИ-моделей, которые анализируют данные и предупреждают о неисправностях до того, как техника встанет, что помогает избежать лишних простоев. Следующий шаг компании – развертывание промышленной платформы данных Industrial AI.

Стимулирование и развитие компетенций

Инвестируя крупные средства в цифровую трансформацию, бизнес может рассчитывать и на различные финансовые и нефинансовые меры поддержки промышленного сектора.

– Наш центр возмещает часть затрат субъектов малого и среднего бизнеса по двум направлениям: повышению произ­водительности труда и продвижению товаров, работ и услуг на внутренний рынок. Предприятия могут возместить до 40 процентов своих затрат на приоб­ретение технологического и некоторых видов цифрового оборудования (3D-сканеры, 3D-принтеры, плоттеры широкоформатные), повышение компетенций работников и эффективности организации производства и так далее, – говорит руководитель дирекции маркетинга АО «Казахстанский центр индустрии и экс­порта QazIndustry» Дархан Жумадилов. – В рамках реализации поручений Главы государства по повышению конкурентоспособности экономики мы обновили инструменты государственного стимулирования промышленности, направленные на дальнейшую поддерж­ку обрабатывающего сектора.

Так, отечественные предприятия могут возмещать до 50% затрат на транс­портировку приоритетных товаров железнодорожным транспортом внутри страны. Максимальный размер компенсации – 10 тыс. МРП, или 43,25 млн тенге. Нововведение направлено на снижение транспортных издержек производителей, повышение конкурентоспособности казахстанской продукции и стимулирование роста местного содержания.

Для компаний, стремящихся работать с транснациональными корпорациями, впятеро увеличен размер возмещения затрат на международную сертификацию. Как пояснил Дархан Жумадилов, такая сертификация необходима для выхода на международные рынки. Размер возмещения увеличен с 3 000 до 15 000 МРП.

Что же касается компаний горно-металлургического сектора, которые в основном относятся к субъектам крупного бизнеса, то они могут рассчитывать на возмещение части затрат на повышение компетенции работников. Сегодня это критически важно при массовом внед­рении ИИ-решений и переподготовке кадров для работы с новыми цифровыми системами.