От сборной до «Кайрата»

Национальная команда Казахстана по мини-футболу одержала две победы кряду в квалификации на ЧМ-2024,

а в чемпионате страны по-прежнему лидирует «Кайрат», который скоро выступит в Лиге чемпионов УЕФА.

Наша главная команда страны по футзалу, можно сказать, уже фактически пробилась в элитный раунд на отбор первенства планеты 2024 года. Такая уверенность у нас появилась после впечатляющей победы в гостях над Черногорией. Матч проходил в Подгорице и завершился со счетом 5:1 в нашу пользу. Для Казахстана эта победа стала второй в нынешнем отборочном цикле: ранее мы взяли верх над сборной Словении – 2:0. Что касается турнирного положения в нашей 5-й группе, то оно выглядит так: у Казахстана теперь уже 6 очков, у Словении – 3, у Черногории ни одного.

Напоминаем, что по регламен­ту турнира команды проведут друг с другом по одному матчу дома и в гостях. 9 ноября мы проведем очередную встречу дома против Черногории (причем эта игра состоится не в Астане, а в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака), а 8 декабря завершим отборочный цикл поединком в гостях против сборной Словении.

Для тех, кто не следил за стартом турнира, поясним. Основной раунд квалификации ЧМ-2024 по футзалу стартовал 17 сентября – 36 участников были поделены на 12 групп по три команды. Победители 12 групп и четыре обладателя вторых мест напрямую выйдут в Элитный раунд. Участники на этой стадии в конце 2023 года сыграют в групповом турнире с матчами дома и на выезде. Оставшиеся восемь обладателей вторых мест примут участие в апрельской жеребьевке стыковых матчей основного раунда. По итогам «стыков» определятся четыре последних участника элитного раунда.

С Основного раунда в борьбу вступили 23 команды с наивысшими коэффициентами из 47 участников (должна была участвовать и Россия, но она была исключена). Кстати, уже стал известен первый участник элитного раунда – это сборная Армении (победитель группы 3). В составе европейских групп очень сильные соперники. Так, Португалия выиграла чемпионат мира 2021 года в Литве, два последних футзальных ЕВРО и Финалиссиму-2022. В это же время Испания была чемпионом мира в 2000 и 2004 годах.

Казахстанские болельщики живут не только матчами сборной, но и пристально следят за национальным первенством. В 6-м туре алматинский «Кайрат» разгромил «Жастар» из Талдыкоргана со счетом 11:2; уральский «Байтерек» потерпел поражение от актюбинского «Рахмета» – 2:5; «Актобе» уступил «Атырау» – 4:5; «Астана» проиграла актаускому «Каспию» – 1:3, а шымкентский «Ордабасы» был сильнее рудненского «Аята» – 5:4.

Игры 7-го тура пройдут уже 4 ноября, а пауза эта связана с участием «Кайрата» в Основном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА, который стартовал 25 октября. Отметим, что на этой стадии в борьбу вступают действующий победитель турнира – испанская «Барса», а также чемпионы прошлых лет: португальские «Бенфика» и «Спортинг», а также наш «Кайрат».

Алматинцы попали в группу 1, где сразятся с испанской «Пальмой», бельгийским «Спортинг-Андерлехтом» и французским «Спортинг-Парижем».

В ходе подготовки к Лиге чемпионов «Кайрат» на днях провел товарищеский матч в Баку против чемпиона Азербайджана – футзального клуба «Араз-Нахчыван», который любезно согласился помочь братской команде из Казахстана, и одержал разгромную победу со счетом 8:3. В этом же городе должен был состояться и второй поединок, однако тренеры команды решили отказаться от встречи, так как в первом матче некоторые игроки, к сожалению, были травмированы.