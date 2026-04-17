От Тихого Дона до уральских степей

«Я давно полюбил ваш чудесный край»

Для классика советской литературы, лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова Приуралье стало второй родиной, мес­том, где он обрел верных друзей и почитателей таланта, где черпал вдохновение. В Дарьинском семья писателя находилась в эвакуации с июля 1942-го до ноября 1943 года.

– В июне 1942 года при бомбардировке станицы Вешенской трагически погибла мать писателя Анастасия Даниловна. Михаил Александрович понимает, что дальше тянуть с отъездом нельзя, – начала свой рассказ специалист по фондам мемориального музея М. А. Шолохова Гульдана Бактыгереева. – В то время работников культуры эвакуировали в основном в Алма-Ату. Но Шолохов отказался переезжать даже в Уральск, где его семье предложили двухэтажный дом, мотивируя это тем, что в областном центре много зданий требуется под гос­питали. Он попросил выделить небольшой дом в деревне. Ему советуют Дарьинское.

В саманном доме разместились члены семьи, родственники, помощники по хозяйству. Сам Михаил Александрович бывал здесь на побывке – в то время он служил военным журналистом Совинформбюро, писал для газет «Правда» и «Красная звезда».

После войны писатель с семьей приезжает в Приуралье практичес­ки каждый год в течение 30 лет. В 1960 году в интервью журналисту «Приуральской правды» Шолохов отмечал: «Мои довольно частые поездки сюда нельзя объяснить только желанием отдохнуть здесь, поохотиться, порыбачить, хотя все это, конечно, заманчиво. Но основная причина моей привязанности к здешним местам лежит гораздо глубже. Я давно полюбил ваш чудесный край, очень интересуюсь культурой казахов, вашим языком и обычаями. Казахстан стал моей второй родиной. В будущем я намерен еще чаще бывать в Казах­стане, не только отдыхать здесь, но и работать».

Встречи с местными литераторами, многие из которых стали писателю друзьями, общение с трудовыми коллективами, выез­ды в совхозы, на полевые станы, единение с природой – все это дает энергию для творчества. Здесь продолжилось создание романа «Они сражались за Родину», заново написаны некоторые страницы второй книги «Поднятой целины», готовился к переизданию «Тихий Дон», сделаны наброски к очерку «По Западному Казахстану». Радостную весть о присуждении ему звания лауреата Нобелевской премии писатель получает, находясь в Приуралье, на озере Жалтыркуль Жангалинского района.

Бесценная сокровищница

Увековечить память о времени, проведенном нобелевским лауреа­том на казахстанской земле, создав музей, предложил его друг – журналист, писатель Николай Корсунов. С 1965 по 1991 год он возглавлял Уральскую межобластную организацию Союза писателей Казахской ССР. Михаил Александрович не сразу одобрил эту инициативу, согласившись при условии, что музей будет историко-краеведческий и лишь малая часть экспозиции будет отведена ему. По мнению Николая Федоровича, музей должен был быть организован в том самом доме, где в годы войны жила семья Шолоховых. В 70-е годы в нем размещался овощной магазин.

Уникальный очаг культуры распахнул свои двери для первых гостей в сентябре 1979 года. Экспозиции по истории, культуре и краеведению были соб­раны из предметов, которые жители Дарьинского и соседних сел передали в дар музею. Настоя­щей реликвией музея стала книга «Тихий Дон» с дарственной надписью автора: «Дарьинцам с благодарностью за приют и гостеприимство, оказанные мне и моей семье в годы Отечественной войны. М. Шолохов. 5.9.78 г.»

С первых дней музей, несмотря на то, что работал он на общественных началах, стал одним из центров культурной жизни всего региона. В его стенах работают литературные и краеведческие кружки для местных школьников, проводятся встречи с писателями, международные читательские конференции и фестивали.

В 1987 году музей стал филиалом Уральского областного историко-краеведческого музея. Картинная галерея при нем была открыта в 1990 году. Специально для создания экспозиции этого зала в Дарьинское были приглашены художники Казахстана и России. Они знакомились с природой края, обычаями местных жителей. По итогам этой творческой экспедиции было создано более 100 картин. Все они периодически выставляются для обозрения в рамках тематических вернисажей. Нынешняя экспозиция посвящена казахским традициям и обычаям.

В 2001 году при содействии бывшего тогда акимом области Крымбека Кушербаева музей преобразован в комплекс. Двухэтажное здание райпотребсоюза, располагавшееся по соседству, было выкуплено и передано музею. Это позволило расширить выставочную площадь. Летом прошлого года комплекс преобразился благодаря капитальному ремонту.

Внутренний дизайн мемориальной части комплекса отправляет посетителя на десятилетия в прошлое. В большой комнате у печки-голландки выставлены предметы, отражающие любимые увлечения писателя – охоту и рыбалку: двухместная палатка, чайник, кружка, казанок, ягдташ, плащ и сапоги, раскладной стул. На стенах – часы того времени, фотографии. Диван и кресло привезены с дачи Шолоховых, построенной в 1960-х годах в Теректинском районе на Братановском яру. Часть экспонатов предоставлена музею друзьями писателя: Николаем Корсуновым, Петром Гавриленко, Василием Вареевым, а также их потомками. Например, радиолу передала Тамара Бойко, дочь уральского журналиста Василия Вареева. В 2017 году Роман Корсунов, приехавший в Дарьинское в составе оренбургской делегации на церемонию вручения международной литературной премии им. Н. Ф. Корсунова, передал Ольге Чекановой (в то время заведовавшей музеем) папку с записями своего деда. Николай Федорович записывал и собирал все, что имело отношение к Шолохову во время его пребывания в Приуралье: вырезки из газет, телеграммы, письма, записки и даже вопросы жителей региона со встреч с писателем.

Взгляд притягивает картина «М. Шолохов в селе Дарьинск», написанная Иваном Язевым в 1990 году, – одна из ключевых точек в мемориальной экспозиции.

– Художник запечатлел семью писателя. Михаил Александрович в военной форме вместе с супругой Марией Петровной и детьми. Старшего сына Сашу за руку держит его школьный товарищ – Жубан Такберлиев. В 80-х он запишет свои воспоминания о том, насколько прост и открыт был в общении известный советский писатель, полковник, будущий нобелевский лауреат. Воспоминания Ж. Е. Такберлие­ва и других дарьинцев, лично знакомых с Шолоховым, тоже стали музейными экспонатами, – говорит специалист по фондам.

В дальнем углу горницы за ситцевой занавеской – кабинет писателя. Здесь он работал над первыми главами романа «Они сражались за Родину» во время своих побывок. На рабочем столе – письменный набор, номер «Комсомольской правды» от 31 октября 1943 года, телефон, керосиновая лампа, печатная машинка Olimpia, стакан в подстаканнике, несколько первых изданий книг, фотографии, копия школьного аттестата старшей дочери Шолоховых – Светланы. Дарьинскую школу она окончила с отличием. На стене – портрет писателя, охотничье ружье и радио «Рекорд».

В зале «Шолохов в Казахстане» собраны письма писателя друзь­ям, множество фотографий, книги с автографами, дипломы и кубки победителей детско-юношеского экологического движения «Шолоховский родник». Четырехтомный роман-эпопея «Тихий Дон», над которым автор работал в течение 15 лет, сегодня переведен более чем на 90 языков мира. Под стеклом экспозиции экземпляры – на английском, немецком, суахили.

После капремонта существенно также обновлены отделы природы, археологии, экспозиция, посвященная Великой Отечест­венной войне. Центральным элемен­том зала этнографии стал фрагмент юрты с внутренним убранством. Некоторые экспонаты передали из фондов областного историко-краеведческого музея, в структуру которого сегодня входит мемориальный музей М. А. Шолохова. Конскую упряжь передали в дар местные жители.

Укрепляя мосты мира и дружбы

В мае 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев, высту­пая на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, назвал музеи А. Пушкина, Т. Шевченко, Ф. Достоевского, М. Шолохова и других писателей бесценной сокровищницей культурного наследия нашей страны. Президент поручил позаботиться об их популяризации, чтобы в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа «единство в многообразии».

Ежегодно музей в Дарьинском посещают порядка семи тысяч гостей. В числе почетных гостей – потомки М. Шолохова, известные писатели, общественные и политические деятели. На торжествах по случаю столетия писателя в музее побывал Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

– Мы продолжаем активно сотрудничать с государственным музеем-заповедником Михаила Шолохова. В течение года проводим много плановых мероприятий. В январе состоялся вечер памяти писателя Николая Корсунова, в феврале – вечер памяти классика мировой литературы Михаила Шолохова, в марте прошла неделя празднования Наурыза, впереди мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне, – говорит заведующая музеем Мадина Мусаева. – Все это – составляющие масштабной культурно-образовательной и просветительской деятельности, направленной на духовно-нравственное воспитание юного поколения казахстанцев.

За большой вклад в популяризацию наследия писателя и изучение его жизни и творчества коллектив музея награжден памятной медалью «К 100-летию М. А. Шолохова» Российской муниципальной академии и медалью «М. Шолохов – посланник мира и дружбы» Международного казахского творческого объединения «Планета мира».