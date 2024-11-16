От внутренней «кухни» до глобальной политики
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Проведение XII Конгресса финансистов РК в Алматы его организаторы приурочили ко Дню национальной валюты. Открывая работу конгресса, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова поделилась своим видением актуальной проблемы, касающейся либерализации финансового сектора. Как отметила спикер, в соответствии с Указом Главы государства «О мерах по либерализации экономики» от 10 мая текущего года основными направлениями действий должны стать «полноценная реализация принципов свободы частной предпринимательской деятельности и недопущение незаконного вмешательства государства в рыночные отношения».