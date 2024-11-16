От внутренней «кухни» до глобальной политики

По словам Елены Бахмутовой, финансовый рынок Казахстана остается конкурентным, динамичным и прогрессивным. При этом структура финсектора за пос­ледние годы существенно изменилась: появились новые финансовые экосистемы, ориентированные на клиента, его задачи и интересы. Меняются каналы и механизмы взаимоотношений между поставщиками и потребителями услуг, что требует взвешенного и объективного подхода к их регулированию. Решение этой задачи невозможно без совершенствования законодательства. Поэтому Ассоциация финансистов всегда сотрудничала и намерена продолжать конструктивное взаимодействие с депутатами Парламента РК, госорганами, регулятором и Нацио­нальной палатой предпринимателей «Атамекен».

Обращаясь к участникам конгресса, председатель Национального банка Тимур Сулейменов акцентировал внимание присутствующих на финансовой ситуации как внутри страны, так и в мире. По словам спикера, Казахстан как часть глобальной экосистемы с открытой экономикой сталкивается с необходимостью адаптации к существующим вызовам. Что касается показателей, то по итогам девяти месяцев года экономика страны выросла на 4%. Наблюдается позитивная динамика в снижении инфляции. Если говорить про годовые показатели, она уменьшилась в 2,5 раза – до 8,5% по итогам октября.

– Несмотря на это, понятно, что задача до конца не выполнена. Потребуется определенная жесткость в монетарной политике Нацбанка, – подчеркнул глава НБ РК.

Как отметил Тимур Сулейменов, инвестиции в основной капитал выросли на 0,6%, а это один из самых важных факторов с точки зрения крупных мак­роэкономических индикаторов. При этом инвестиции в несырьевой сектор растут гораздо быстрее, они увеличились на 10,2%.

Говоря об отечественной «банкоцентричной» системе, глава Нацбанка отметил, что совокупные активы составляют порядка 47% от ВВП, они увеличились почти на 13% с начала года. Растет и прибыль банковского сектора, за январь – сентябрь она составила 1,9 трлн тенге, что на более чем 17% выше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Финансовый сектор республики, по словам спикера, находится в авангарде цифровизации казахстанской экономики. За последние пять лет безналичные платежи и транзакции населения выросли более чем в 10 раз и составляют почти 90% от розничного товарооборота. Цифровые каналы стали доминирующим способом оказания финансовых услуг: восемь из 10 транзакций осуществляются через онлайн-банкинг.

Подводя итоги, Тимур Сулейменов остановился на проблемных моментах. По его словам, есть определенные вопросы со структурой кредитного портфеля, значительно растет потребительское кредитование при отстающем росте корпоративного кредитования. Именно поэтому Глава государства отметил, с одной стороны, наличие глубоких реформ в реальном секторе, а с другой – необходимость того, чтобы финансовая система, функционирующая эффективно, обеспечивала стабильность и экономический рост.

В качестве сюрприза ко Дню национальной валюты глава Нацбанка объявил о презентации новой цифровой монеты, обеспеченной золотом. По словам спикера, ее можно будет покупать, продавать и даже дарить в цифровом формате через приложение биржи AIX «Tabys», а также обменивать на физическую инвестиционную монету с эксклюзивным дизайном UKI. Первые монеты станут доступны к покупке уже с начала 2025 года.

Помимо этого, на полях конгресса было объявлено о том, что Национальный банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей. Демонстрация первой транзакции состоялась в присутствии участников конгресса.

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова в своем выступлении отметила, что цифровизация продолжает трансформировать финансовый сектор благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна. Если говорить о ключевых итогах, то, по ее словам, в нынешнем году Казахстан успешно завершил Программу оценки финансового сектора (FSAP), проведенную Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

Особый интерес участников конгресса привлекло пленарное заседание в форме дискуссионной площадки, куда были приглашены экс-председатели Нацбанка, главы крупнейших финансовых организаций.