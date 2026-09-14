В Курултае открылась общественная приемная

Курултай

На заседании Бюро Курултая под председательством спикера Курултая Айбека Дәдебай принято решение об открытии Общественной приемной Курултая I созыва, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Курултая

С организацией работы общественной приемной, порядком и графиком приема граждан депутатами коллег ознакомила заместитель председателя Курултая Динара Закиева.

– Открытие общественной приемной Курултая станет важным шагом в реализации инициативы Главы государства по построению «Слышащего государства». Это будет площадка для прямого диалога с гражданами, внимательного рассмотрения их обращений и предложений, а также эффективного взаимодействия общества и государства, – отметила она.

По поручению председателя Курултая разработаны Правила организации и проведения приема депутатами в общественной приемной. Председатели постоянных комитетов будут обеспечивать организацию приема граждан депутатами своих комитетов.

Динара Закиева подчеркнула, что график приема согласован со всеми фракциями и комитетами. Соответствующая информация будет размещена на официальном сайте Курултая для ознакомления.

Координацию работы Общественной приемной предлагается возложить на депутатов Курултая Константина Авершина, Айжан Аймаганову и Шолпан Каринову.

По словам вице-спикера, выбор этих депутатов обусловлен, прежде всего, их профессиональным опытом. Константин Авершин участвовал в организации и координации работы общественной приемной в период работы депутатом Мажилиса. Айжан Аймаганова обладает значительным опытом работы в правоохранительной сфере, а Шолпан Каринова – в социальной сфере.

Записаться на прием к депутату Курултая можно несколькими способами. В частности, посредством электронного обращения через сайт Курултая, обращения в письменной форме либо нарочно, а также через устное обращение непосредственно в общественную приемную.

Начало работы общественной приемной запланировано на 14 сентября этого года.

Запуск Общественной приемной позволит казахстанцам установить прямую связь с депутатами Курултая, а также обратиться к ним со своими вопросами и предложениями.

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