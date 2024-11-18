Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы

Образование , Строительство
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С 2020-го года учащимся приходилось учиться в приспособленных зданиях. Пока не распахнулись двери нового учебного учреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: акимат Актюбинской области

Открытия школы местные жители ждали почти четыре года.

Поручение главы государства по сокращению количества трехсменных и аварийных школ в стране успешно реализуется в Актюбинской области. Завершено строительство новой школы в районном центре Айтекебийского района - селе Темирбек Жургенов.

420 учащихся старой Комсомольской общеобразовательной школы, признанной аварийной, теперь продолжат обучение в новом учебном заведении.

Комсомольская общеобразовательная школа рассчитана на 270 мест, в две смены здесь смогут учиться 540 учащихся. В школе имеется столовая на 78 мест, оборудованные кабинеты, просторные спортивные и актовые залы, открытые спортивная и детская площадки.

Напомним, в октябре прошлого года аким области Асхат Шахаров поручил управлению строительства сдать школу в этом учебном году. Строительство школы курировал глава региона. Подрядная организация приступила к работам 20 июля 2022 года.

Общая площадь построенной школы составляет 5991,6 кв. м., площадь учебного блока – 4895 кв. м.

#Актюбинская область #школа

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Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы
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