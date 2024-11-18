Открытия новой школы дождались жители райцентра Актюбинской школы

С 2020-го года учащимся приходилось учиться в приспособленных зданиях. Пока не распахнулись двери нового учебного учреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области
Открытия школы местные жители ждали почти четыре года.
Поручение главы государства по сокращению количества трехсменных и аварийных школ в стране успешно реализуется в Актюбинской области. Завершено строительство новой школы в районном центре Айтекебийского района - селе Темирбек Жургенов.
420 учащихся старой Комсомольской общеобразовательной школы, признанной аварийной, теперь продолжат обучение в новом учебном заведении.
Комсомольская общеобразовательная школа рассчитана на 270 мест, в две смены здесь смогут учиться 540 учащихся. В школе имеется столовая на 78 мест, оборудованные кабинеты, просторные спортивные и актовые залы, открытые спортивная и детская площадки.
Напомним, в октябре прошлого года аким области Асхат Шахаров поручил управлению строительства сдать школу в этом учебном году. Строительство школы курировал глава региона. Подрядная организация приступила к работам 20 июля 2022 года.
Общая площадь построенной школы составляет 5991,6 кв. м., площадь учебного блока – 4895 кв. м.