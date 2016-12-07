Отмечены за качество Статьи 7820 Гуляим ТУЛЕШЕВА

С каждым годом претендентов на Премию Президента «Алтын сапа» становится больше, нынче 100 предприятий приняли участие в трех категориях по трем номинациям: «Лучшее предприятие производственного назначения»; «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»; «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». Также заявки на участие в конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» подали руководители 501 предприятия республики. Данное мероприятие ежегодно проводится Министерством здравоохранения и социального развития РК совместно с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» и Федерацией профсоюзов РК.



Победителей республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» наградил Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев и вручил специальный приз в рамках конкурса на соискание Премии Президента РК «Алтын сапа». Победителем в номинации «Лучшее социально ответственное предприятие» была признана компания «BI HOLDING», «Лучшим предприя­тием в области охраны труда» признано ТОО «Умирзак-Сервис». За «Лучший коллективный договор» награждены ТОО «Сагиз Петролеум Компани» и ТОО «Цин-Каз», в номинации «За вклад в экологию» – ТОО «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» и ТОО «Тасқала аққу».



Напомним, что «Парыз» был учрежден Президентом страны в 2008 году, и за 8 лет его участниками стали более 3 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.



В текущем году Указом Главы государства впервые присуждается специальная премия Президента «Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и⁄или сельскохозяйственную продукцию». Эту наг­раду из рук Премьер-министра Казахстана получила компания «Ордабасы құс».



Обладателей премии «Алтын сапа» также награждал заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов. Так, лучшими среди крупных производителей признаны компании «Жигермунайсервис» (номинация «Лучшее производственное предприятие»), «Баян Сулу» – «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», и Petroleum – «Лучшее предприятие, оказывающее услуги». Так, основным направлением деятельности ТОО «Petroleum» являются транс­портно-экспедиторские услуги, транспортировка нефтегрузов и сжиженных углеводородных газов, услуги оператора вагонов, цистерн, контейнеров, предос­тавление в аренду подвижного состава. География перевозок охватывает страны СНГ, Цент­ральной Азии, Афганистан, КНР, морские порты Грузии, стран Балтии.



В среднем бизнесе лауреатами признаны ТОО «KARLSKRONA LS AB» (номинация «Лучшее производственное предприя­тие»), группа компаний «Агрофирма TNK», признанная «Лучшим предприятием, выпускающим товары для населения», и ТОО «IBS Group» («Лучшее предприятие, оказывающее услуги»). Компания специализируется на поставке всех видов банковского оборудования и программного обеспечения для обработки денежных знаков.



Счастливыми обладателями «Алтын сапа» стали и малые фирмы: «Инкар-I» (номинация «Лучшее производственное предприятие»), «КазСПО-N» («Лучшее предприятие, выпус­кающее товары для населения») и «Камал-Ойл» («Лучшее предприятие, оказывающее услуги»). Эта компания управляет проектами в нефтегазовом секторе экономики, оказывает услуги по инжинирингу, имеет собственные программные разработки, использует современные технологии.



В конкурсе «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары производственного назначения» были награждены: дипломом I степени – АО «Жамбылгипс» (Жамбылская область), дипломом II степени – ТОО «Столичная стеклопакетная компания» (г. Астана), дипломом III степени – «Алматинские краски» (Алматинская область).



В числе «Лучших товаров для населения» названа продукция ТОО «Назар Текстиль» из Южно-Казахстанской области, ТОО «DOSFARM» из Алматы и ТОО «Руми-эн» из Карагандинской области. Дипломантами в номинации «Лучшие продовольственные товары» стали, соответственно, Балхашский хлебобулочный комбинат ТОО «Пульс» (Карагандинская область), «CAPITAL PROJECTS LTD» (Акмолинская область) и «Восток Молоко» (ВКО).



Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Болат Палымбетов вручил специальную премию НПП «Атамекен» «Іскер» предприятиям из числа участников конкурса на соискание премии Президента РК «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», добившихся успехов в своей дея­тельности. Были награждены ТОО «СемАз» – машиностроение (ВКО), ТОО «Евраз Каспиан Сталь» – производство стальной арматуры (Костанайская область), ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» – мука GRANUM, мукомольные изделия (Актюбинская область). В числе победителей номинации и ТОО «Zhamal-ai LTD» из Мангистауской области, в котором порядка 200 человек сегодня заняты пошивом обуви, спецодежды. Получили свою награду и ЧУ ОО «Павлодарский колледж управления», выпустивший из своих стен более 1,5 тыс. востребованных на рынке специалистов.



Чествовали вчера на сцене и руководителей ТОО «Масла и смазки Казахстана» – по производству пластичных смазок (ВКО), ТОО «ТаразКожОбувь» – по пошиву обуви, производству кожи (Жамбылская область). Специальная премия также присуждена ТОО «КАЗМЯСОПРОДУКТ» из СКО. Комбинат мощностью 6 тонн колбас и 200 кг полуфабрикатов в день производит более 100 наименований готовой продукции, которая пользуется большим спросом у населения. Лидером было признано и ТОО «Сыр Маржаны» из Кызылординской области. В этом хозяйстве заняты производством риса и животноводством, а свою продукцию поставляют не только на отечественный рынок, но и в Кыргызстан, Узбекистан, Россию, Таджикистан, Туркменистан.



Среди предприятий общественного питания были названы ТОО «Компания Қағанат Сервис», предоставляющее услуги по общественному питанию в городах Алматы, Астане и Караганде. За 20 лет существования компания трудоустроила более 1,5 тыс. человек.



В нынешнем году впервые по инициативе Главы государства лучшим отечественным производителям присуждается право использования зонтичного бренда «Ұлы дала елі». Эта наг­рада станет ежегодной и будет присуждаться лучшим отечественным компаниям – представителям крупного, среднего и малого бизнеса как лучшим экспортерам страны. В число нынешних победителей вошли три отечественные компании, продвигающие бренд Казахстана в международном масштабе. Это АО «Кентауский трансформаторный завод», в котором над производством электротехнической продукции трудятся 1 200 сотрудников. Прочно стоит на ногах и ТОО «Кайнар-АКБ» по производству аккумуляторных батареек. Крупнейшее предприятие по выпуску кондитерской продукции АО «Рахат» традиционно в числе лидеров. Сегодня фабрика обеспечивает работой 3,5 тыс. человек.



Названные предприятия получили право использования зонтичного бренда с целью его популяризации в странах ближнего и дальнего зарубежья. Эмблема позволит объединить качественную продукцию и услуги под единым брендом, повысив имидж и узнаваемость Казахстана на международной арене. Награды вручил председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев. Национальная палата готова поддержать продукцию предприятий, объединенных «Ұлы дала елі», и оказать содействие по выходу на ЭКСПО.

