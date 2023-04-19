Оторванный палец пришили ребенку алматинские врачи

Фото: пресс-служба управления общественного здравоохранения Алматы

Алматинские врачи провели уникальную для Казахстана микрохирургическую операцию: спасли оторванный палец мальчику, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

9-летнему ребенку оторвало 5-й палец руки во время игры на улице.

Шансы спасти палец были крайне малы, но заведующий отделением травматологии детской городской клинической больницы №2 Алматы Ерлан Садырбалин вместе с микрохирургами Сергеем Косаревым и Александром Смолянкиным взялись за реплантацию пальца.

«Операция длилась непрерывно около 5 часов. Это очень кропотливая работа. Под операционным микроскопом сшивали ткани и сосуды, соединяли поврежденные пальцевые артерии, нервные волокна очень малого диаметра, были восстановлены кость, сухожилия, вены и кровообращение в присоединенном пальце», – рассказали о деталях в управздраве, подчеркнув, что такую сложнейшую операцию в Казахстане могут выполнить лишь считанные специалисты.

«Нам пришлось шить сосуды диаметром 1,2 мм. Без должной подготовки, оборудования, инструментов и расходных материалов проведение таких операций невозможно», – прокомментировал Ерлан Садырбалин.

8 дней маленький пациент получал стационарное лечение, палец полностью прижился. Родители мальчика называют это настоящим чудом и безмерно благодарны врачам.