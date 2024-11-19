Отправился воевать в Сирию: подозреваемого в терроризме вернули в Казахстан

Предполагаемого участника международной террористической организации доставили на родину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

16 ноября КНБ во взаимодействии с Генпрокуратурой РК из турецкой Антальи доставлен в Алматы гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации.

Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан полицией.

Было установлено, что он принял решение о добровольном возвращении в Казахстан и готов понести предусмотренную законодательством уголовную ответственность.