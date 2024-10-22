Отравление семьи в СКО: расследуются действия медиков

Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов в полиции исключили

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новое уголовное производство выделено из материалов дела об отравлении семьи из пяти человек в СКО, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, семья отравилась купленными в магазине продуктами в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. Сначала дома умер трехлетний мальчик, по прибытию в больницу скончалась его шестилетняя сестра.

10-летний ребенок и мать находились в больнице в тяжелом состоянии.

В производстве ДП СКО находилось уголовное дело по факту «Нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Согласно новой информации, данное уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.