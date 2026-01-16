Оценивать ситуацию через факты, а не эмоции: мажилисмен обратился к соотечественникам

Депутат Мажилиса Болатбек Алиев заявил, что разговоры о «постоянном кризисе» в Казахстане часто не отражают реальных экономических процессов, и призвал оценивать ситуацию через факты, а не эмоции. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По его словам, в общественной дискуссии регулярно звучит вопрос: если ВВП страны растёт более чем на 6%, почему большинство граждан не ощущают этого роста в повседневной жизни. Алиев отметил, что такие сомнения понятны, однако для ответа необходимо «выйти за рамки лозунгов и посмотреть на реальные данные и масштаб происходящего».

«Когда мы говорим о кризисе, нужно честно ответить себе: что мы называем кризисом? Экономика — это не цифры в отчётах, а конкретные действия миллионов людей. Если смотреть не на эмоции, а на факты, становится понятно, что в стране идут масштабные процессы развития», — сказал депутат в видеообращении на своей странице в Facebook.

В качестве одного из ключевых примеров он привёл жилищное строительство. За последние пять лет в Казахстане жильём обеспечены 1,1 млн семей, что в пересчёте на население составляет более 3 млн человек. Это около 20 тысяч девятиэтажных домов — фактически новый мегаполис, который по численности населения превышает Астану или Алматы.

«Это не сухая статистика и не красивые цифры для отчёта. Это реальные дома и квартиры, в которых сегодня живут люди. Если собрать всех этих граждан в одном месте, мы получим город, сопоставимый с крупнейшими мегаполисами страны», — подчеркнул парламентарий.

Болатбек Алиев отметил, что строительство является одним из самых мощных драйверов экономики благодаря мультипликативному эффекту. Оно создаёт рабочие места, стимулирует производство строительных материалов, логистику, услуги подрядчиков и малый бизнес, формируя вокруг себя целую экономическую экосистему.

«Стройка — это не один сектор. Это цепочка из десятков отраслей, которые начинают работать одновременно. От заводов и транспорта до малого бизнеса и сферы услуг. Именно так экономика растёт в реальной жизни», — пояснил он.

По словам мажилисмена, экономический эффект не заканчивается после ввода жилья в эксплуатацию. Каждая семья начинает обустраивать квартиру, тратя средства на мебель, технику, ремонт и бытовые нужды. Даже по минимальным оценкам, на одну квартиру приходится около 10 млн тенге расходов, что в совокупности даёт более 10–11 трлн тенге прямых затрат и значительно больший оборот с учётом сопутствующих отраслей.

«Важно понимать одну простую вещь: деньги с неба не падают. Люди зарабатывают их своим трудом — на производстве, в бизнесе, в найме. Они платят налоги и только потом тратят эти средства, тем самым снова запуская экономику», — отметил депутат.

Отдельное внимание Алиев уделил инфраструктуре, без которой невозможна массовая застройка. По его словам, жильё требует строительства школ, детских садов, поликлиник, дорог, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения, ведь дом — это не только стены. Это вода, свет, тепло, транспорт, школы и больницы.

«Когда мы говорим о миллионе квартир, мы говорим о целых городских системах, которые нужно поддерживать каждый день», — заявил он.

По его данным, такой жилищный фонд ежедневно потребляет сотни тысяч кубометров воды, тысячи мегаватт электроэнергии и производит тысячи тонн бытовых отходов, что напрямую связано с развитием энергетики и коммунальной инфраструктуры.

«Именно поэтому разговоры об энергетике, в том числе об атомных электростанциях, — это не политические лозунги, а холодный экономический расчёт и вопрос устойчивого развития», — добавил депутат.

Сравнивая Казахстан с соседними странами Центральной Азии, Болатбек Алиев подчеркнул, что ни одно из государств региона не достигло сопоставимых объёмов жилищного строительства за последние годы.

В завершение он отметил, что наличие роста не означает отсутствие проблем, однако динамика развития очевидна в историческом сравнении.

«Кризисы бывают, трудности есть, но если честно сравнивать ситуацию с тем, что было 5, 10 или 15 лет назад, разница очевидна. Страна развивается, сталкивается с вызовами и при этом продолжает движение вперёд», — резюмировал парламентарий.

 

