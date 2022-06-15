Отстрел сайгаков могут разрешить в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев рассказал, как будут регулировать в стране численность сайгаков, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Глава минэкологии отметил, что если в 2016 году в стране насчитывалось всего 110 тысяч сайгаков, то на сегодня их численность составляет 1 млн 318 тыс.

«Сайгаки сейчас конкурируют с сельскохозяйственными животными. Более того, выходят на поля сельхозтоваропроизводителей. Поэтому здесь есть определенная проблема. Но дело даже не в этой проблеме. По мнению наших ученых, необходимо регулирование численности сайгаков, в том числе, и для поддержания самой популяции. Мы уже сохранили популяцию, сделали все возможное. Теперь пришло время эту популяцию регулировать», - сказал Брекешев.

На вопрос журналистов, каким образом это будет осуществляться, министр ответил, что в том числе путем отстрела.

«Сейчас закончится биообоснование, после которого будет установлен четкий, конкретный лимит на регулирование численности сайгаков. Регулирование подразумевает в том числе и отстрел этих животных. Еще раз говорю - решение будет приниматься только после биологического научного обоснования. Строго будет определен лимит. Создана рабочая группа, в рамках которой этот вопрос рассматривается. В рабочую группу входят представители всех заинтересованных госорганов, Генеральной прокуратуры, МВД. Мы проделываем всю необходимую работу, чтобы не допустить легализацию браконьерства. Все эти вопросы предметно рассматриваются. Думаю, что будет выверенное четкое решение», - заверил глава Минэкологии.

По его словам, регулироваться будет численность всех популяций сайгаков - это бетпакдалинская, устюртская и уральская.