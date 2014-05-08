Случилось так, что детство и сиротство для него стали синонимами. Когда отец ушел на войну, ему было всего три года. Но, как ни удивительно, осталось очень смутное воспоминание, даже скорее ощущение – сильного, большого человека с усами, который крепко обнял. Наверное, на прощание. От матери, заведовавшей молочной фермой, узнал о том, что отец работал в колхозе, трудился не покладая рук. Оба они окончили всего несколько классов медресе.

Единственное письмо от отца с фронта было написано на арабском языке. Он писал, что скучает по жене и детям, а война учит тому, что главная ценность на земле – это мирная жизнь. Именно за нее он воюет с фашистами и завещает беречь как зеницу ока своим сыновьям. «Черную бумагу» семья получила зимой сорок второго. В ней говорилось, что Абылкасым Мухамбетов пропал без вести. С фронта не вернулись и три его брата.

Дети войны взрослели рано. К труду привыкали с малых лет. Многодетная семья жила трудно.

– Было бы еще труднее, но помогал дед Махамбет, – рассказывает Мырзагали Абылкасымович. – Работали все, и старики, и дети. Еще одна беда пришла нежданно-негаданно. Мать как-то переходила реку и провалилась под лед. Ее спасли, но она так и не поправилась. Умерла, когда мне было всего одиннадцать лет. К слову, письмо отца она всегда носила с собой. Оно размокло именно в той злосчастной полынье. Детей тогда родственники не бросали. Жили в полном смысле в тесноте, но не в обиде. Вскоре как-то я прослышал, что в городе есть школа с интернатом. И решил отправиться в путь. В Уральск приехал на товарном поезде. К директору мужского пансионата пришел с табелем в руке. И мне не отказали. Учился хорошо. Но уже через пару лет меня забрал к себе старший брат, успевший к тому времени обзавестись семьей. И хотя все жили в однокомнатной квартире, опять-таки тесно не было. Тогда я убедился в том, что именно трудности надежнее всего воспитывают в людях чувство долга и взаимовыручки.

Когда пришло время выбирать профессию, особых сомнений не было. Мечту о специальности выпестовала деревенская жизнь. Годы учебы в сельскохозяйственном техникуме пролетели быстро. Диплом агронома он получил как раз к тому времени, когда началось освоение целины. В колхозе имени Чапаева безусому агроному приходилось руководить гораздо более взрослыми механизаторами.

– Никакой дедовщины не было, – продолжает Мырзагали Абылкасымович. – Даже, случалось, и опекали. Хотя, конечно, на целину ехали разные люди. В том числе и лихие ребята. Но родившееся тогда понятие «лаборатории дружбы» было не преувеличением, и не метафорой. От зари до зари работали не по указке, что называется, не за страх, а за совесть. Не зря говорят, что казахстанцы поднимали целину, а целина поднимала Казахстан. Когда за рекордный урожай Уральская область была награждена орденом Ленина, наш колхоз сдал государству несколько планов по зерну.

Молодого и расторопного специалиста заметили, направили сначала в обком, потом в крайком комсомола, обком партии. Работа чередовалась с учебой, а карьера развивалась стремительно. Орден «Знак Почета» за участие в строительстве железной дороги на Мангышлаке он получил в 27 лет. Потом еще будет учеба в Высшей комсомольской школе и Академии общественных наук в Москве. И учился, и трудился в полную меру сил, но настоящее свое призвание нашел в преподавательской работе. Когда Казахстан стал независимым государством, Мырзагали Абылкасымович работал проректором Уральского педагогического института. Скорее всего, его педагогический опыт и сыграл основную роль в новом назначении – руководителем областного управления по развитию языков.

По закону физики самые большие усилия приходится прикладывать для того, чтобы преодолеть «точку покоя». В регионе, граничащем с пятью российскими губерниями, во времена Союза в основном говорили на русском языке. Нужно было создавать условия для изучения государственного языка людьми всех возрастов и национальностей. Организовывались воскресные школы, проходили первые конкурсы, изучался и распространялся опыт самых лучших и старательных в переводе делопроизводства на государственный язык, расширялась сфера его применения. Поэтому следующее назначение – заместителем председателя областной Ассамблеи народа Казахстана тоже было вполне логичным. И здесь, в том числе благодаря его организаторским способностям, появлялись новые этнокультурные центры, люди объединялись для того, чтобы сохранять свои традиции, обычаи и обряды и одновременно позиционировали себя как казахстанцы и настоящие патриоты своей страны.

Достигнув пенсионного возраста, Мырзагали Абылкасымович возглавил областной совет ветеранов. Но должность свою пенсионерской не считает.

– Огромный воспитательный потенциал старшего поколения следует использовать сполна и как можно более эффективно, – поясняет он. – Прислушиваться к мнению аксакалов всегда было в традициях нашего народа. Нужно ценить возможность услышать «живую историю» – воспоминания участников Великой Отечественной войны и тыловиков, расспросить их о работе в мирные годы. И, конечно, необходимо постоянно, а не только накануне Дня Победы окружать их заботой и вниманием. Это процесс, требующий искреннего участия, а зачастую и такта.

И он сам, и его братья пытались найти место, где погиб отец. Посылали запросы по разным официальным адресам. Но никаких сведений, кроме того, что Абылкасым Мухамбетов воевал под Москвой и считается без вести пропавшим, не получали. В прошлом году Уральский мемориальный музей Маншук Маметовой организовал очередную экспедицию вахты памяти. Нужно сказать, что коллектив музея поддерживает связи с коллегами и в Казахстане, и в дальнем зарубежье. К примеру, постоянные контакты налажены с городом Невелем, неподалеку от которого сражалась и погибла отважная пулеметчица, которую западноказахстнцы считают своей землячкой.

На сей раз был намечен маршрут по местам сражений 100-й и 101-й стрелковых бригад. В состав делегации, которую возглавляла бессменный директор дома-музея Светлана Бектенова, входили также руководитель клуба «Фронтовичка» Алевтина Тимофеевна Митрохина, ветеран войны в Афганистане Анатолий Владимирович Боровский и Мырзагали Абылкасымович Мухамбетов. Экспедиция стартовала от памятника Маншук Маметовой 22 июня ровно в четыре часа утра. Несмотря на ранний час, проводить ее пришли и ветераны, и представители молодежных объединений. И это было еще одно свидетельство того, что священная память о войне передается из поколения в поколение.

В Ржеве уральцев принимали как самых желанных гостей. На встречах с россиянами, в том числе и членами поискового отряда «Орел», которые до сих пор находят останки солдат, погибших в Ржевско-вяземской операции, речь шла о долговременном сотрудничестве. По итогам поездки был подготовлен отдельный стенд, который вошел в обновленную экспозицию уральского музея, посвященную 70-летию подвига Маншук.

– Когда мы приехали в Ржев, я почувствовал необыкновенное волнение, – говорит Мырзагали Абылкасымович. – Наверное, сердцем почувствовал – что-то должно случиться. Интуиция не подвела: увидел на мемориале фамилию и инициалы отца, понял, что он, действительно, здесь воевал, и в этих местах погиб. Испытал тогда двоякое чувство – и скорби, и радости от того, что теперь известно место, где можно преклонить голову перед его памятью. Уверен, что также, как я, многие тысячи казахстанцев благодарны нашему Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, по инициативе которого воздвигнут мемориал в честь воинов 100-й и 101-й стрелковых бригад. На плитах – казахские, русские, украинские и белорусские фамилии. Сегодня понятие борьбы за мир имеет такие синонимы, как стабильность, согласие и толерантность. На ХХI сессии Ассамблеи народа Казах­стана Лидер нации особо приветствовал ветеранов, которые, как он отметил, «своей ратной и трудовой доблестью защитили и навечно скрепили нашу дружбу». Хранить ее – это наш долг и отцовский наказ молодежи.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область,

korina@kazpravda.kz