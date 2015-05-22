Статьи Ответственность за развитие Лилия СЫЗДЫКОВА

Открывало форум выступление министра иностранных дел РК Ерлана Идрисова, который представил планы страны по созданию национального агентства официальной помощи развитию (ОПР) – KazAID и его сотрудничеству с двусторонними и многосторонними партнерами в области международного развития.



– Идея создания национальной системы официальной помощи развитию для Казахстана – это новая страница его деятельности. Но у нас есть понимание того, что безопасность, стабильность и развитие неделимы – нельзя быть успешным в своем развитии, если соседние страны неуспешны, если там неспокойно, – отметил глава внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Казахстан хоть и будет уделять пристальное внимание развитию именно стран своего региона, но география ОПР отнюдь не будет ограничиваться только ими.



Е. Идрисов также акцентировал внимание на том, что Казахстан сам еще является развивающейся страной, посему прекрасно понимает потребности стран, находящихся в этом же статусе. Поэтому в структуре ОПР важным элементом станет именно предоставление странам-донорам доказавшего эффективность казахстанского опыта развития в различных сферах.



В качестве спикеров на панельную сессию были приглашены администратор ПРООН Хелен Кларк, председатель Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР) Эрик Солхейм, вице-президент по стратегии и планирования KOICA Ким Ин, вице-президент Международного комитета Красного Креста Кристин Берли, вице-президент Турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию (ТИКА) Сурейя Эр, вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кае Янагисава и директор Региональной миссии USAID в Центральной Азии Джонатан Эдлтон, региональный координатор Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Центральной Азии Бернард Дойл. Также гостями сессии стали руководители казахстанских госорганов, дипломаты, представители деловых, экспертных, научных и общественных кругов.



В ходе сессии участники обсудили широкий спектр тем, связанных с осуществлением ОПР. В том числе это финансирование целей устойчивого развития, возникновение новых стран-доноров, глобальное партнерство по эффективному развитию, вовлечение в ОПР частного сектора. Также поднимался вопрос максимального использования потенциала неправительственных организаций.



– Некоммерческие организации действительно могут выступить партнером для государства, обеспечивая эффективную связь между обществом и той помощью – гуманитарной или помощью развития, которая оказывается страной, – считает директор ОЮЛ "Ассоциация развития гражданского общества" Джамиля Асанова. Она также рассказала, что сейчас АРГО ведется работа по поиску отечественных НПО, которые сумеют активно работать и на международном уровне, чтобы они могли выступить партнером в осуществлении ОПР.



Подводя итоги сессии, спикеры высказали свои советы Казахстану о том, на что стоит обратить внимание нашей стране, выстраивая собственную систему официальной помощи развитию. В частности, прозвучали слова о том, что нужно концентрироваться на качестве, а не количестве оказываемой помощи, быть открытым для партнерства с другими игроками ОПР, акцентировать внимание на распространении позитивного опыта Казахстана в развитии. Кроме того, отмечалось, что не нужно стремиться объять необъятное, а сконцентрироваться именно на тех направлениях, на которых помощь нашей страны будет наиболее полезна и даст максимальный эффект.



– Казахстан не должен бояться оспаривать старые подходы, привносить новые идеи. Потому что когда мы говорим об уменьшении человеческих страданий – сейчас мы еще не на самом верном пути. Нам нужно свежее мышление, свежие идеи, а это как раз то, что может принести Казахстан, – подчеркнул Б. Дойл.



В заключение Е. Идрисов поблагодарил спикеров за высказанные мнения и советы, пообещав, что все они будут приняты во внимание.