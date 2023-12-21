Ожог из-за прорыва батареи в поликлинике получила жительница Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городской поликлинике №2 в Актау произошел порыв батареи, в результате чего одна из посетительниц получила ожог, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В поликлинике рассказали, что пациентке была оказана экстренная помощь на месте.

«Наша ошибка в том, что мы не успели зарегистрировать пациентку, так как ситуация была чрезвычайная. До появления комментариев в СМИ мы не владели информацией о пациентке. Мы связались с ней, она считает, что ей не была оказана помощь, хотя наш травматолог обработал кожу и дал рекомендации. Он должен пригласить ее для повторного осмотра», - сообщила замдиректора поликлиники Наби Нургуль, добавив, что, по словам травмотолога, спина женщины была слегка розовой, сильных ожогов пациентка не получила.

По данным руководства медучреждения, был дым из-за того, что сгорел щит, так как произошло замыкание, пациенты были выведены из здания.

«За короткий срок была восстановлена работа врачей и подача тепла и энергии. Временно приостановлена деятельность шести кабинетов - отдела кадров, экономиста, бухгалтерии, государственных закупок, а также 2 кабинета детского окулиста. Каких-либо условий, представляющих опасность для пострадавших пациентов и больных, а также работоспособности, не выявлено», - добавил директор поликлиники №2 Жарас Байгожаев.