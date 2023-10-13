Сорвались с высоты на стройке в Астане: скончался второй рабочий

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили о состоянии альпинистов, упавших с высоты на стройке, передает корреспондент Kazpravda.kz

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"12 октября в городскую многопрофильную больницу №2 поступили 3 пострадавших от падения с высоты со строительного объекта. У всех троих диагностированы многочисленные травмы мягких тканей, закрытые переломы ребер, костей таза, бедренных костей, многочисленные разрывы внутренних органов, шоковое и травматическое состояние высокой степени", – проинформировали в горздраве.

Пострадавших поместили в палаты интенсивной терапии, им провели оперативное лечение по полученным травмам.

"Из-за многочисленных травм, несовместимых с жизнью, пострадавший 1999 года рождения скончался 12 октября в 17:40. На сегодня двое других пострадавших 1999 и 2002 годов рождения находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние классифицируется как крайне тяжелое", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты. 1 пострадавший скончался на месте происшествия.