Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Трое попали в больницу

Фото: Kazpravda.kz

В Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"По факту падения рабочих на строительном объекте департамент полиции Астаны начал досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. До приезда бригады скорой медицинской помощи 1 рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы", – прокомментировали в ДП города. 

Проводится расследование.

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