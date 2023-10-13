Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб

Фото: Kazpravda.kz

В Астане на одном из строительных объектов четверо рабочих упали с высоты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"По факту падения рабочих на строительном объекте департамент полиции Астаны начал досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. До приезда бригады скорой медицинской помощи 1 рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы", – прокомментировали в ДП города.

Проводится расследование.