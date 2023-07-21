Падение лифта в музее АЛЖИР: стали известны подробности происшествия

Происшествия
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Пенсионерке из Восточного Казахстана, которая получила серьезные травмы при падении лифта в музее АЛЖИР в Акмолинской области, предстоит перенести несколько сложных операций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Фото: museum-alzhir.kz

Напомним, 16 июля 2023 года в Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» обрушился лифт.

Инцидент произошел, когда сотрудница музея предложила одной из пожилых посетительниц вместе подняться на лифте. Однако до 2-го этажа они не доехали. Неисправный подъемник сорвался вниз. Обе находившиеся в нем женщины получили серьезные травмы.

Пострадавшей посетительницей оказалась 83-летняя жительница Восточно-Казахстанской области, которая впервые приехала в столицу, чтобы навестить своих внуков и осмотреть достопримечательности. Но отдых завершился больничной койкой со множественными переломами ног и позвоночника.

«На данный момент она стабилизирована. И сейчас вторым этапом начинается планирование оперативных вмешательств, то есть начинаются операции на нижних конечностях», – рассказал заведующий отделением Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Александр Степанов.

Пенсионерке понадобятся 3, а, возможно, даже 4 сложных операции. А после – длительное восстановление. Родные боятся, что она больше не сможет встать на ноги и самостоятельно ходить.

«Вчера мы буквально с ней говорили. Она сказала: «Не переживайте, я выдержу». Она вообще боец по жизни. Она революционерка. Я говорю: «Наверное, тебе за имидж Казахстана пришлось вот так вот своим здоровьем поплатиться, потому что в этот музей ходит куча иностранных туристов». Вы представляете, что было бы, если бы какой-нибудь турист сломал себе позвоночник или ногу…» – говорит дочь пострадавшей.  

Внуки рассказывают, что, увидев в Интернете рекламу музея, бабушка попросила непременно ее туда свозить. Отказать они не смогли, но даже не подозревали, чем закончится такая семейная прогулка.

«Вообще, там ужас происходил. Спустились, а там уже неописуемая картина, нечеловеческие крики. Уже тогда я слышал разговоры между сотрудниками вот этого музея: «Зачем вы сели в этот лифт? Этот лифт уже давно старый, не надо было использовать», – добавляет внук пострадавшей.

Семья пострадавшей уверена, что случившееся – это банальная халатность целого ряда сотрудников, причем не только музея. Сегодня родственники написали заявление в Генеральную прокуратуру и обещают пойти еще дальше – вплоть до Администрации президента.

«Сейчас мы боимся того, что ответственные найдут какого-нибудь лифтера – самое низшее звено – и сделают из него козла отпущения. Но мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы все по цепочке понесли наказания. Это начиная от лифтера и заканчивая управлением культуры либо Министерством культуры и спорта», – заявил внук жительницы ВКО.

В администрации музея АЛЖИР заявили, что давать какие-либо комментарии, пока идет уголовное дело, они не могут. В полиции же сообщили, что падение лифта расследуют по уголовной статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которая предусматривает штраф в 17 млн тенге либо лишение свободы сроком до 5 лет.

#музей #происшествие #АЛЖИР #лифт

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