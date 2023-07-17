2 женщины получили переломы из-за падения лифта в музее АЛЖИР

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2 женщины пострадали в результате падения лифта в Музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», сообщает коррреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области.

"16 июля 2023 года в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение из ДП города Астаны о том, что в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии столицы с различными переломами госпитализированы жительницы Астаны и села Акмол 1940 и 1969 годов рождения. Предварительно установлено, что они получили телесные повреждения в результате падения лифта в музее АЛЖИР", – проинформировали в ДП.

Полиция начала досудебное расследование по пункту 2 части 2 уголовной статьи "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".