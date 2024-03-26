Массовый падеж скота: Около тысячи туш животных выявили в области Ұлытау

Акимы сел и районов области Ұлытау совместно с ветеринарами проводят работу по выявлению количества мертвых животных, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат области Ұлытау

До конца марта будет сообщено точное число павших туш в регионе. Об этом было сказано на встрече акима Беріка Әбдіғалиұлы с фермерами Жанааркинского района.

«По словам акима области, представленные сейчас различные данные о павших животных не являются окончательными. Среди них также могут быть животные, которых еще не нашли, которые ушли в другие места из-за непогоды или потерялись по другим причинам. Потому меры поддержки будут предусмотрены и оказаны после окончательного подсчета мертвых животных», - говорится в пресс-релизе.

В акимате напомнили, что владельцам крестьянских хозяйств в области Ұлытау в прошлом году были выделены субсидии на сумму 1 млрд 400 млн тенге, из них 749 млн тенге получили 584 фермера Жанааркинского района. Данные средства были выданы на заготовку кормов для поголовья скота в зимний период 2023-2024 годов.





В настоящее время в Жанааркинском районе выявлено 968 туш погибших животных. Отмечается, что в регионе сейчас актуальны вопросы идентификации и регистрации животных. В ходе встречи было сказано, что регистрация скота имеет большое значение при учете, а идентификация – при выявлении потерявшихся животных.

О проблеме идентификации животных ранее заявляли в МСХ. Так, к примеру, вдоль автомобильной дороги между поселком Жанаарка и городом Каражал был зарегистрирован падеж 23 голов лошадей, которые не имели идентификационных номеров и не были зарегистрированы в базе данных ИСЖ. Трупы животных доставили в скотомогильник.

В МСХ сообщали, что падеж связан с неблагоприятными погодными условиями в декабре 2023 года и в феврале 2024-го.