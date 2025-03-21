Пакет ратификационных законопроектов

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Акбарс Даут

Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций направлено на создание благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций, а также улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран.

Протокол с поправками в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Казахстана от 26 июня 2007 года будет способствовать улучшению условий пребывания, расширению привилегий и иммунитетов сотрудникам Секретариата независимо от категории персонала и гражданства.

Кроме того, палатой будет рассмотрено Соглашение, определяющее порядок и условия предоставления Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в городе Алматы в аренду сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США.

#мажилис #заседание #повестка #Бюро

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