Пакет ратификационных законопроектов Статьи 21 марта 2025 г. 1:30 0 Акбарс Даут Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Палате предлагается рассмотреть пакет ратификационных законопроектов. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций направлено на создание благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества и стимулирование притока прямых иностранных инвестиций, а также улучшение экономического благосостояния договаривающихся стран. Протокол с поправками в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Казахстана от 26 июня 2007 года будет способствовать улучшению условий пребывания, расширению привилегий и иммунитетов сотрудникам Секретариата независимо от категории персонала и гражданства. Кроме того, палатой будет рассмотрено Соглашение, определяющее порядок и условия предоставления Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в городе Алматы в аренду сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США. #мажилис #заседание #повестка #Бюро