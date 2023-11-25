Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

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Аманжолова Айман
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По версии журнала GQ Middle East “Мужчиной года” стал репортер из Палестины Мотаз Азайза, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: @gqmiddleeast

С 7 октября, с момента обострения палестино-израильского конфликта, весь мир следит за событиями, происходящими в секторе Газа. В одночасье, палестинские журналисты стали известными в соцсетях.

Так, журналист, фотограф и репортер Мотаз Азайза (инстаграм @motaz_azaiza) за короткое время собрал миллионы подписчиков по всему миру (на сегодня – 15,1 млн подписчиков). Каждый день и каждую ночь в своем профиле в Инстаграм, когда есть электричество и есть возможность зарядить телефон, он показывает все, что происходит в Газе.

Его фотографии в профиле набирают сотни тысяч лайков и комментариев.

- Когда мы в этом году начали составлять список для журнала “Мужчина года”, у нас была определенная цель. Мы задались вопросом, кто тот человек, который приносит перемены – настоящие и значимые изменения? И для нас ответ был очевиден – это Мотаз Азайза, - пишет издание в своем аккаунте в Инстаграм (@gqmiddleeast).

- В этом году наш выбор “Мужчины года” имеет большее значение, чем когда либо ранее. Азайза напоминает нам, что независимо от того, кто мы и откуда мы, именно мы – обычные люди, мужчины и женщины – обладаем властью осуществить те самые изменения, которые мы хотим видеть. Мотаз продолжает освещать события и говорить правду властям, и мы молимся за его безопасность и безопасность тех, кто рядом с ним, - пишет главный редактор журнала Ахмад Суайд (@ahmadaswaid) и вся команда GQ Middle East.

Мотаз Азайза родился и вырос в городе-лагере беженцев Дейр-эль-Балах в Газе. В 2021 году он окончил университет «Аль-Азхар» в Газе по специальности «Английский язык и литература» – тот самый университет, который сейчас превратился в руины из-за бомбардировок Израиля.

Палестинский фотограф был одним из тысяч выпускников в Газе, которые изо всех сил пытались найти вдохновение после окончания учебы в условиях высокого уровня безработицы. Тем не менее, Мотаз любил фотографировать, поэтому завел страничку в Инстаграм.

До 7 октября у него было 25000 подписчиков, сейчас – более 15 миллионов. Мотаз стал символом героизма и рупором правды, показывая все ужасы, происходящие на его родине.

12 октября он потерял 15 родственников в результате израильского авиаудара по своему дому.  

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