Пан Ги Мун приветствовал решение Африки единым фронтом выступить против "Боко харам"

В мире
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ООН готова помочь африканским странам с организацией выборов, которые бы носили мирный характер и заслужили доверие населения. Об этом заявил Генеральный секретарь Пан Ги Мун на пресс-конференции в Аддис-Абебе. Он поддержал намерение стран Черного континента единым фронтом выступить против угрозы терроризма и, в частности, группировки "Боко харам", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

Пан Ги Мун сказал, что терроризм и трансграничная организованная преступность являются серьезной угрозой Африке и всему миру. Он напомнил о жестоких преступлениях "Боко харам", бесчинствующей на севере Нигерии, и подчеркнул, что борьба с этой группировкой требует скоординированных действий всего международного сообщества.

"Я приветствую решение Африканского союза, в частности стран региона, создать Многонациональную совместную целевую группу для борьбы с "Боко харам". Так же как "Аль-Каида", "Боко харам" и ИГИЛ, все эти террористы совершают преступления против человечности - преступления неслыханной жестокости", - заявил Пан Ги Мун на пресс-конференции в Аддис-Абебе, где он принимал участие в саммите Африканского союза. Глава ООН отметил, что военные методы борьбы с терроризмом должны сопровождаться усилиями по устранению коренных причин терроризма и экстремизма.

Пан Ги Мун напомнил, что злодеяния "Боко харам" заставили более миллиона человек покинуть свои дома и спасаться бегством. В руках террористов по–прежнему находятся 276 школьниц, похищенных в Чибоке в апреле 2014 года. Глава ООН вновь потребовал незамедлительно и безоговорочно освободить всех похищенных.

В ходе пресс-конференции Пан Ги Мун приветствовал сотрудничество ООН и Африканского союза в сфере миротворчества. Он подчеркнул, что более 80 процентов всех миротворцев ООН несут службу в пострадавших от конфликтов странах Африки. Глава ООН напомнил, что сейчас в ООН - 16 миротворческих операций и 14 политических миссий. "80 процентов миротворческих миссий развернуто на африканском континенте. Число военных и полицейских в миротворческих операциях достигло 120 тысяч, а бюджет на их содержание - девяти миллиардов в год", - сказал Пан Ги Мун, отвечая на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что сегодня изменились условия, в которых приходится дейтсвовать миротворцам, и ООН уже начала всесторонний обзор своей деятельности в сфере поддержания мира и правопорядка.

Говоря о предстоящих в этом году выборах во многих странах Африки, Пан Ги Мун заверил, что ООН и АС будут совместно работать с тем, чтобы помочь государствам организовать мирные и заслуживающие доверие выборы. Пан Ги Мун призвал лидеров африканских стран уважать конституционные и правовые ограничения их сроков пребывания на руководящих постах.

"Я призываю их прислушиваться к своему народу и уважать его пожелания и стремления, выражаемые в рамках демократических процессов", - заявил Пан Ги Мун.

Отметив достижения в борьбе с Эболой, Пан Ги Мун подчеркнул, что страны Африканского союза находились на передовой в противостоянии этой угрозе. Они, по его словам, выделили необходимые ресурсы и направляли медперсонал в зоны бедствия. Глава ООН призвал проявлять такую же солидарность до тех пор, пока Эбола не будет побеждена полностью, а пострадавшие от нее страны не встанут на ноги.

Генеральный секретарь отметил впечатляющие экономические достижения Африки и напомнил, что в следующем году будет принята новая повестка дня в области развития на период после 2015 года и новое соглашение по климату.

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