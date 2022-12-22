Параллели цвета и пространства

В экспозиции под названием Forbes представлено около пятидесяти разноплановых произведений, которые отражают сак­ральность древних артефактов, переосмысленных художником. Как отмечает искусствовед, экс­перт ICOM ASPAC по актуализации культурного наследия в странах Азии Ольга Пашко, живописные работы говорят о многогранности таланта автора.

– Сырыму Мусирепу присущи свободное владение различными материалами, пространственное мышление и композиционное единение различных структурных элементов. Барельефные композиции, подвергшиеся современной стилизации и более плотному наполнению элементами, напоминают золотые украшения, выполненные в «зверином стиле», а по форме – фрагменты Каргалинской диадемы. Объем­ные скульптурные композиции достаточно классичны и образны, они демонстрируют безупречное владение материа­лом и тонкую его проработку. Классика, сюрреализм и абст­ракция, гармонично соединяясь, представляют единое живое искусство в новом качест­ве, – объясняет Ольга Пашко. – Совмещение классического и абстрактного создает многомерную глубину живописных работ Сырыма, а его творчество тяготеет к поиску гармонии в хаосе мироздания, философских истин, нового прочтения степных традиций и величия природы. Авторская трактовка сюжетов и форм наполнена жизнелюбием, импровизации аллегоричны. Привлекает зрителя лаконичность созданных образов, объединенных параллелями цвета и пространства.

– Духовность должна главенствовать над материей, материя – подчиняться, но в наше время, к сожалению, все происходит наоборот: мы погрязли в материальном. Однако можно, к примеру, воспроизвести из материи некое ценное произведение искусства, которое помогает развитию духовному. В искусстве нет никаких рамок, зато есть множество тем, и в процессе создания произведения можно сделать настоящее открытие. Вот, к примеру, работа «Зеркало души». Я предлагаю всмотреться в нее в течение минуты – и тогда можно увидеть, понять свои внутренние духовные аспекты, негативные и позитивные образы, – рассказал Сырым Мусиреп.

Отметим также, что картины члена Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО, лауреата ХХ Международного фестиваля творчес­кой молодежи «Шабыт» и государственной премии «Дарын» Сырыма Мусирепа находятся во Дворце Независимости, Военно-историческом музее, Национальном музее РК, Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева, областных музеях и частных коллекциях Казахстана, СНГ, Европы, Азии и Америки.