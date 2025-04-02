По мнению депутатов, это улучшит условия для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта закона планируется объединить Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (Tech Garden) и Международный технопарк «Астана Хаб». При этом для их участников будет сформировано единое правовое поле и общие преференции.

К примеру, на сегодня недропользователи имеют право направлять 1% от затрат на добычу (ЗНД) на проекты участников Инновационного кластера «Парк инновационных технологий». После объединения технопарков участники «Астана Хаб» также смогут предоставлять свои решения для недропользователей и получать от них финансирование по итогам отбора.

В то же время на других участников Инновационного кластера «Парк инновационных технологий» будут распространены льготный налоговый режим и акселерационные программы «Астана Хаб».

На сегодня участниками технопарка «Астана Хаб» являются более 1,5 тысяч ИТ-компаний, которые предоставляют более 28 тыс. рабочих мест по всему Казахстану. Среди них есть как ведущие мировые технологические компании с оценкой более 1 млрд долл. США, такие как Playrix, Mytona, NetCracker и другие, так и успешные отечественные стартапы – система биометрической оплаты Alaqan (100 тыс. пользователей), EdTech-стартап CodiPlay (охват 600 школ по всему миру), разработчик блокчейн-управляемых смартбордов Citix (вышел на рынки Турции и Ближнего Востока) и другие.

С 2019 по 2024 годы участники технопарка уплатили в бюджет 5,5 млрд тенге налогов, отметили в пресс-службе.