С какой целью объединяют Парк инновационных технологий и Астана Хаб?

Мажилис,Технологии
118
Венера Баталова
корреспондент

По мнению депутатов, это улучшит условия для инновационной деятельности через создание единого инновационного кластера и расширение поддержки для его участников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Мажилис

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках проекта закона планируется объединить Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (Tech Garden) и Международный технопарк «Астана Хаб». При этом для их участников будет сформировано единое правовое поле и общие преференции.

К примеру, на сегодня недропользователи имеют право направлять 1% от затрат на добычу (ЗНД) на проекты участников Инновационного кластера «Парк инновационных технологий». После объединения технопарков участники «Астана Хаб» также смогут предоставлять свои решения для недропользователей и получать от них финансирование по итогам отбора.

В то же время на других участников Инновационного кластера «Парк инновационных технологий» будут распространены льготный налоговый режим и акселерационные программы «Астана Хаб».

На сегодня участниками технопарка «Астана Хаб» являются более 1,5 тысяч ИТ-компаний, которые предоставляют более 28 тыс. рабочих мест по всему Казахстану. Среди них есть как ведущие мировые технологические компании с оценкой более 1 млрд долл. США, такие как Playrix, Mytona, NetCracker и другие, так и успешные отечественные стартапы – система биометрической оплаты Alaqan (100 тыс. пользователей), EdTech-стартап CodiPlay (охват 600 школ по всему миру), разработчик блокчейн-управляемых смартбордов Citix (вышел на рынки Турции и Ближнего Востока) и другие.

С 2019 по 2024 годы участники технопарка уплатили в бюджет 5,5 млрд тенге налогов, отметили в пресс-службе.

#мажилис #законопроект #технопарк #Парк инновационных технологий #Астана Хаб

Популярное

Все
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Музыка Нургисы звучит в наших сердцах: концерт «Әлқисса-Нұрғиса» прошел в Астане
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Масштабная рыбоохранная акция началась в Атырауской области
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Новобранцы отправляются на службу
Требование времени – воспитание гражданина и патриота
Определены победители конкурса «Ұлттық құндылықтар: салттың сырлы бейнесі»
В стране будет создана масштабная программа «Дети Казахстана»
Дань памяти героям: акция озеленения к юбилею Великой Победы стартовала в Алматы
Обучающий семинар для СМИ
История театра: «Жас сахна» – территория смыслов
Госрегулирование цен на лекарства: плюсы и минусы
Кредиты для бизнеса: синдицирование в помощь
Жилье становится доступней
Цифровая трансформация юстиции
Искусственный интеллект: вызовы и возможности
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Qarmet подключится, и газ подешевеет
МВД обратилось к владельцам мопедов
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Спасибо вам за подвиг!
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
В столице готовятся к паводковому периоду

Читайте также

Депутат Бапи считает, что за флагом с арабской надписью сто…
Депутаты требуют ужесточения ответственности для пранкеров,…
В Китае начинается эра летающих такси
Мажилис одобрил объединение Парка инновационных технологий …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]