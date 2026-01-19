После проверки ее отправили обратно отправителю, на нарушителя наложен штраф

Фото с сайта МСХ

На ветеринарном контрольном пункте «Карасу», расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, пресечена попытка незаконного транзитного перемещения меда без необходимых сопроводительных документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В ходе проведения документарного и физического контроля установлено, что гражданин Кыргызстана перевозил партию меда из Кыргызской Республики в РФ транзитом через Казахстан на грузовом автотранспорте. При проверке выяснилось, что на перевозимую продукцию отсутствовали обязательные ветеринарные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение.

В отношении перевозчика приняты меры административного воздействия, на нарушителя наложен штраф. Перевозимая продукция пчеловодства возвращена отправителю.