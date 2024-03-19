Пашинян заявил об угрозе начала войны

В случае, если Ереван не уступит Баку по вопросу границы

Фото: newsarmenia.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен, то в конце недели может начаться война. Видеозапись общения с жителями распространила пресс-служба правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем [Азербайджану], что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война", - заявил он. "Я знаю, что будет в конце этой войны", - добавил Пашинян, пояснив, что после вооруженного конфликта местные жители спросят его, почему он, обладая информацией об угрозе начала боевых действий, не предупредил их заранее.

При этом Пашинян заявил, что Азербайджан не собирается уходить с тех участков границы Армении, которые оказались под его контролем в результате вооруженного конфликта 1990-х годов.

"Мы также будем в роли того, кто требует, каким был Азербайджан на протяжении 30 лет", - добавил премьер, имея в виду конфликт вокруг Нагорного Карабаха.

Информагентство напомнило, что на пресс-конференции на прошлой неделе Пашинян фактически признал, что Азербайджан требует как можно скорее передать под его контроль четыре села-эксклава советского периода, прилегающих к Тавушской области, которые перешли под контроль Армении в результате военных действий в девяностые годы прошлого века.