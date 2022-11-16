Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Улытауской области, есть пострадавшие

Бригада трассового медико-спасательного пункта (ТМСП) спасла пассажиров автобуса на автодороге в Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

16 ноября на 722 километре автодороги Кызылорда – Павлодар, возле села Байдали би, водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением и опрокинулся. В транспорте находились 19 пассажиров, трое из которых пострадали в результате ДТП.

"Сигнал о происшествии поступил диспетчеру трассового медико-спасательного пункта "Актубек" Жанааркинского района Улытауской области от управления по чрезвычайным ситуациям. Незамедлительно на место происшествия на специальном реанимобиле выехала бригада специалистов придорожного пункта. Бригадой ТМСП на месте была оказана помощь 3 пострадавшим. Один пострадавший с травмами средней степени тяжести госпитализирован в центральную районную больницу Жанааркинского района", – рассказали в МЧС.

В ведомстве напоминают, что в Казахстане на аварийно-опасных участках дорог работают подразделения МЧС – 40 трассовых медико-спасательных пунктов. Они состоят из бригад, в которых по 5 сотрудников (врача, фельдшера, фельдшера-диспетчера, спасателя и водителя-спасателя), осуществляющих круглосуточные дежурства по вахтовому методу.

"Придорожные пункты оснащены необходимым техническим имуществом и медицинским оборудованием, а модульные помещения и реанимобили изготовлены и приобретены у отечественных производителей. Кроме этого, на территории пунктов предусмотрены места для посадки вертолетной техники", – дополнили в ведомстве.