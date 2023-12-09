Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол

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Пассажиры поезда сообщением «Алматы – Уральск» несколько часов мерзли на станции Тобол.

«Едем на Тальго №51, поезд в сторону Уральска и уже пятый час стоим на станции Тобол. Поезд не может завестись. Вагоны уже через один не отопливаются, людей переселили частично по другим вагонам. Говорят, если не заведут, отправят за нами другой поезд. Но когда, что и как неизвестно… Сна нет, нам холодно, уборные не работают, вода замерзла. К тому же страшно от того, что не знаем чего ожидать», – написала в фейсбуке одна из пассажирок.

АО «Қазақстан Темір Жолы», в свою очередь, сообщило, что 8 декабря в 20:35 на станции Тобол по технической причине произошла остановка поезда №51.

«После устранения неисправности со станции Тобол отправлен поезд в 02:13 ч. 09.12.2023г. с опозданием на 6.05 ч. до ст.Уральск. Ориентировочно прибытие на станцию Уральск с опозданием на 6 часов. Пассажирам организовано бесплатное горячее питание и теплые одеяла», – говорится в сообщении.

Компания приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства, а также информирует что в соответствии с правилами пассажирам будут произведены меры по возврату денежных средств и выплате компенсации.

«Отказавшимся от поездки в поезде производится полный возврат стоимости проезда. При прерывании поездки в пути следования выплачивается стоимость проезда за непроследованное расстояние. За каждый полный час задержки пассажирам выплачивается компенсация в размере 3%, но не более стоимости проезда. Компенсацию можно получить в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки», – отметили в КТЖ.

Справочную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433 и телеграм-боту «KTZH_PP_BOT».

