Пастбища на 285 млн тенге возвращены государству в Акмолинской области

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Акмолинской области государству возвращены пастбищные угодья на 285 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Фото: Kazpravda.kz

Фермера, который долгое время не использовал сельскохозяйственные угодья по назначению, выявила прокуратура Бурабайского района.

После того, как в департамент по управлению земельными ресурсами по Акмолинской области было внесено представление об устранении нарушений, государству были возвращены пастбища площадью более 30 тысяч га кадастровой стоимостью 285 млн тенге. В результате в районе дефицит пастбищных угодий сократился почти на 50%.

#прокуратура #сельское хозяйство #Акмолинская область #пастбище

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