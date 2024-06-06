Пастбища стоимостью 5 млрд тенге возвратили государству в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В районе Аққулы населению возвращены пастбища на 5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области

Установлено 36 тысяч га неиспользуемых сельхозземель либо используемых с нарушением закона. В отдельных случаях пашни простаивали годами, а за пользователями пастбищ не зарегистрирован ни один скот.

Около 24 тысяч га земель населенных пунктов были незаконно переданы в пользование хозяйствующих субъектов.

«По акту прокуратуры для уменьшения дефицита за неполный месяц населению возвращено свыше 4 тыс. га пастбищ, кадастровой стоимостью 5 млрд тенге. К целевому использованию приступило десять землепользователей», – сообщили в ведомстве.

За проявленное бездействие руководитель территориального отдела земельных отношений наказан дисциплинарно.