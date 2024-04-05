Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

Спустя две недели после операции врачи больницы Massachusetts General посчитали возможным отправить 62-летнего Рика Слэймана домой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Это первая успешная операция такого рода: до сих пор их проводили только в тестовом режиме. В частности, в 2022 году ученым (с разрешения семьи) удалось пересадить почки свиньи пациенту, у которого была диагностирована смерть мозга.

Ученые назвали успех процедуры исторической вехой в области трансплантации, сообщается в пресс-релизе Massachusetts General, крупнейшей учебной клинике Гарвардской медицинской школы в Бостоне.

У Рика Слэймана давняя история почечной недостаточности: в 2018 году ему в этой же больнице пересадили человеческую донорскую почку, а до того он семь лет провел на гемодиализе. Спустя пять лет, в мае 2023 года, его организм отторг донорскую почку, и мужчине пришлось вернуться к диализу.

Это тоже давалось тяжело: его кровеносные сосуды столько раз использовались для диализа, что у него возникли осложнения сосудистого доступа. Каждые две недели пациенту приходилось ложиться в больницу для ликвидации тромбов и хирургических операций, что сильно ухудшало его качество жизни.

Слэйман взвесил все за и против и решился на трансплантацию органа от животного.