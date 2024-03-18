Пациенты с подозрением на социально-значимые заболевания будут обследоваться бесплатно

Коллаж Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения вносит изменения в нормативную базу для оказания медицинской помощи лицам с подозрением на социально-значимое заболевание (СЗЗ) вне зависимости от статуса в системе социального медицинского страхования.

«Ранее от населения поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи в части получения клинико-диагностических исследований с целью установления диагноза», - говорится в сообщении ведомства.

Отныне лицам с подозрением на СЗЗ будут доступны диагностические исследования, в соответствии с клиническими протоколами лечения на бесплатной основе, вне зависимости от статуса застрахованности в системе ОСМС.

В Казахстане к социально-значимым заболеваниям относятся туберкулез, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет и ряд других.