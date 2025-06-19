Обучение было ориентировано на применение международных подходов в лечении расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ, и повышение качества предоставляемых услуг в сфере психического здоровья

Фото: Центр развития молодежных инициатив Павлодарской области

В Центре развития молодежных инициатив состоялся семинар-тренинг для специалистов в сфере профилактики и лечения зависимостей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Тура жол» и месячника против наркомании. Тема семинара – управление процессом выздоровления и профилактика рецидивов в рамках Консультативной программы по наркотикам (DAP) Плана Коломбо.

Участниками встречи стали психологи первичной медико-санитарной помощи со всей Павлодарской области, а также представители Молодежных центров здоровья. В общей сложности в ЦРМИ собрались более 30 специалистов, ежедневно работающих в области профилактики и лечения зависимостей, включая врачей-наркологов, социальных работников и консультантов.

Психолог службы медико-психологической помощи Центра психического здоровья, психотерапевт, нарколог Анна Куликова на протяжении шести часов не только делилась с участниками актуальной научной информацией, но и помогала осваивать практические навыки на основе реальных профессиональных кейсов.

Уделили внимание не только научным подходам к лечению зависимостей, психологическим аспектам управления процессом выздоровления, но также стратегиям и техникам профилактики рецидивов, вопросам этики консультирования.