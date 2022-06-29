Пенсионный возраст: cнижать или нет?

В столичном офисе Народной партии Казахстана депутаты Парламента, представители общественных организаций, Центра прикладных исследований «TALAP» и другие участники дискуссионного клуба «ХАЛЫҚ САРАПШЫСЫ» обсудили актуальные вопросы пенсионной системы и высказались за снижение пенсионного возраста для женщин.

Новый этап демократических преобразований в нашей стране позволил включить в повестку дня немало актуальных вопросов, связанных с различными областями экономической и социальной жизни общества. Это касается и статьи 11 Закона «О пенсионном обеспечении в РК», предусматривающей поэтапное увеличение пенсионного возраста для женщин (к 2027 году до 63 лет) и вызывающей недовольство значительной части граждан.

Участники дискуссионного клуба «ХАЛЫҚ САРАПШЫСЫ» обсудили и взвесили все «за» и «против» по снижению пенсионного возраста для женщин.

Говоря о сути проблемы, депутат Мажилиса Парламента от НПК Ирина Смирнова отметила: «Наши люди не живут так долго, чтобы уходить на пенсию в 60–63 года. Государство должно найти возможности для того, чтобы отправить своих граждан на заслуженный отдых до того, как они исчерпают все свои жизненные ресурсы».

Заместитель директора Центра прикладных исследований «TALAP», советник председателя НПК Аскар Кысыков привел свои аргументы в вопросе снижения пенсионного возраста для женщин.

– Правительство объясняет возрастное повышение стандартами ОЭСР, ростом продолжительности жизни и старением населения. Однако реальность отличается от статистики – болезни «молодеют», уровень смерт­ности среди женщин неуклонно возрастает, – отметил эксперт.

По его словам, сейчас происходит ежегодное увеличение пенсионного возраста женщин, к 2027-му он должен дойти до верхней планки – 63 года. То есть получается, казахстанские пенсионерки окажутся в худшем положении, чем женщины других стран СНГ – России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.

– В последние годы мы видим, что продолжительность жизни женщин в стране сокращается. Если в 2017-м данный показатель находился на уровне 77 лет, то сейчас – 74 года. Большая категория женщин вообще не доживает до пенсионного возраста, уходя из жизни в возрасте до 60 лет. Это около 15 тысяч женщин ежегодно, – подчерк­нул эксперт.

Активистка Ольга Гаун-Штрайхерт со ссылкой на статистику Министерства здравоохранения наглядно доказала, что в возрас­те 55 лет у женщин снижается выработка гормонов, слабеет память и обостряются хронические заболевания.

– Женщина в силу физиологии не может продуктивно работать после 55, – заявила она. – Она стремительно стареет. И этот процесс, к сожалению, необратим, – сказала представительница общественного движения.

Аргумент Правительства состоит в том, что якобы женщины не сумеют накопить себе на достойную старость. Но он, как отмечали участники дискуссии, тоже не выдерживает критики. Как предлагают представители КПК, решить эту проблему можно, вернувшись к солидарной пенсионной системе.

По их мнению, наша республика характеризуется относительно низкой долей людей старшего поколения по причине хорошей демографии и высокой рождаемости. К 2050 году на каждого казахстанского пенсионера будет приходиться 4,8 человека трудоспособного возраста. А значит, солидарная система будет вполне эффективной.

Еще один довод, на который часто опирается Правительство, аргументируя обоснованность нынешних норм законодательства, – дополнительная нагрузка на бюджет в случае возврата пенсионного возраста для женщин к 58 годам. Однако и эта «фишка», судя по данным экспертов, легко разбивается простой калькуляцией.

Реформа коснется примерно 320 тыс. женщин, что потребует дополнительного финансирования из госбюджета в пределах 400–500 млрд тенге, или всего 2–3% от общего объема бюджетных расходов. Между тем, по данным Счетного комитета, только сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2021 году, составила 413 млрд тенге.

– Женщин поставили на колени, и нам приходится вымаливать то, что мы заработали. Это как понимать, а тем более, как жить с этим? – резонно замечает активистка Карлыгаш Ахметбекова.

Лидер Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет Майкен Бигарстанова рассказала о переговорах, которые ее организация ведет с Министерством труда и социальной защиты населения. Активистки передали чиновникам на рассмотрение свои расчеты.

– Если нас не устроит предложение Минтруда, то мы, женщины-активистки, по всем регионам выйдем на акцию протеста в виде голодовки. Это крайняя мера, но вынужденная. Надеемся, Правительство услышит нас. Мы намерены бороться, пока норма о снижении пенсионного возрас­та до 58 лет не будет прописана в законодательстве, – заявила Майкен Бигарстанова.

Между тем министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала проблему снижения пенсионного возраста для женщин, отметив, что в ведомстве уже над этим работают.

– Я встречалась непосредственно с самими женщинами, есть хорошие предложения. Мы свои предложения также подготовили. Они рассматриваются непосредственно финансовым блоком Правительства. Нужно понимать, что любая инициатива в социальной сфере – это бюджетные средства. Они всегда должны быть соотнесены с финансово-экономическими возможностями государства, – пояснила Тамара Дуйсенова.