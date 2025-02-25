Сотрудники ФБР, Пентагона и Госдепа не будут отчитываться перед Маском о своей работе

Тот в свою очередь грозит увольнениями

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Ключевые федеральные структуры США, среди которых ФБР, Госдеп и Пентагон, распорядились, чтобы их сотрудники не отвечали на электронное письмо Илона Маска, в котором тот потребовал от госслужащих дать оценку их собственной эффективности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

В новой администрации Трампа Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), задача которого, по словам самого Маска, — сокращение бюджетных расходов, раздутых аппаратов и борьба с коррупцией.

В минувшую субботу подконтрольный Маску офис, занимающийся кадровыми вопросами (Office of Personnel Management — OPM), разослал письмо миллионам сотрудников государственных департаментов и структур, в котором им предлагалось до полуночи понедельника прислать Маску краткий отчет о проделанной работе за прошедшую неделю.

Отказ сделать это или несоблюдение назначенного срока Маск пообещал рассматривать как добровольный уход в отставку.

«Эта угроза незаконна и безрассудна и является еще одним примером произвола и хаоса, которым Маск подвергает правительственные структуры, призванные служить народу, и преданных своему делу государственных служащих», — отреагировал на выдвинутые Маском условия конгрессмен-демократ от Вирджинии Джерри Коннолли.

Некоторые ведомства сразу посоветовали своим сотрудникам подчиниться, и в воскресенье в посте на своей платформе Х (бывший твиттер) Маск написал, что получил уже множество отчетов и многие федеральные служащие, по его мнению, заслуживают повышения за проявленную эффективность.

Однако ряд ключевых ведомств США отказался участвовать в экспериментах Маска.

Недавно утвержденный новый директор ФБР Кэш Патель в субботу вечером отправил своим сотрудникам отдельное письмо, в котором попросил их не реагировать на запрос OPM. Он напомнил, что, согласно принятой в ведомстве процедуре, любые проверки работы ФБР должны проводиться через канцелярию дирекции и никак иначе.

Похожий ответ дало и руководство Госдепа, заявив, что только оно уполномочено давать оценки работе ведомства.

«Ни один сотрудник не обязан отчитываться о своей деятельности за рамками субординации внутри департамента», — говорится в электронном письме высокопоставленного сотрудника Госдепа Тибора Надя.

Пентагон, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям также проинструктировали своих сотрудников не отвечать Маску.

«Когда и если потребуется, Министерство обороны будет координировать ответы на электронное письмо, которое вы получили от OPM», - говорится в обращении руководства Пентагона к своему персоналу.

При этом один из высокопоставленных представителей Пентагона (имя не называется) заявил, что запрос Маска — «самая дурацкая затея за последние 40 лет».

В ответ на этот комментарий Илон Маск написал на платформе Х, что каждый, кто «разделяет настрой сотрудника Пентагона, должен подыскивать себе другую работу».

Министерство юстиции посоветовало своим сотрудникам «быть готовыми следовать инструкциям в соответствии с просьбой», содержащейся в письме OPM, но не включать в свои отчеты какую-либо секретную информацию.

«Если у вас возникнут вопросы по поводу содержания ответа, обратитесь к своему руководителю», — говорится в электронном письме руководства Минюста, отправленном сотрудникам в субботу вечером.

Среди ведомств, решивших подчиниться распоряжению Маска, также федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), Министерство транспорта, Секретная служба (USSS) и Агентство кибербезопасности и инфраструктуры.

Такие ведомства, как Агентство национальной безопасности, Налоговое управление США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, пока воздерживаются от каких-либо действий, попросив своих сотрудников ждать дальнейших указаний.

Американская федерация государственных служащих, крупнейший профсоюз США, раскритиковала действия Илона Маска, назвав его давление на госслужащих «жестоким и неуважительным», и пригрозила подать в суд.

Отдельно подчеркивается, что письмо от OPM, а фактически — от Маска, было разослано в субботу, когда, по некоторым подсчетам, примерно у трех миллионов госслужащих не было доступа к рабочим имейлам, и соблюсти установленные сроки они не могли, даже если бы хотели.

Шаг Маска в отношении федеральных агентств был предпринят после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп похвалил его работу в области экономии бюджетных средств и пожелал действовать еще агрессивнее.

С начала работы новой американской администрации уведомления о полном закрытии, масштабных сокращениях или бессрочных отпусках были разосланы в Министерство образования, Управление малого бизнеса (SBA), Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), Управление общих служб (GSA), Почтовую службу США (USPS) и другие.

Самым знаковым шагом Белого дома на поприще «бюджетной экономии» стало требование свернуть деятельность американского гуманитарного агентства USAID, отвечающего за финансирование американских программ внешней помощи и развития и управление ими. И хотя USAID — независимое агентство с собственным бюджетом, Трамп потребовал закрыть его «за коррупцию», не предоставив никаких доказательств коррумпированности агентства.

Согласно планам администрации президента, из 10 тысяч сотрудников USAID работать останутся чуть больше 600.

В общей сложности под сокращения в рамках деятельности, развернутой Илоном Маском и его департаментом DOGE, уже попали десятки тысяч человек.