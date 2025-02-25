Сотрудники ФБР, Пентагона и Госдепа не будут отчитываться перед Маском о своей работе

США
66
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Тот в свою очередь грозит увольнениями

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Ключевые федеральные структуры США, среди которых ФБР, Госдеп и Пентагон, распорядились, чтобы их сотрудники не отвечали на электронное письмо Илона Маска, в котором тот потребовал от госслужащих дать оценку их собственной эффективности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

В новой администрации Трампа Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), задача которого, по словам самого Маска, — сокращение бюджетных расходов, раздутых аппаратов и борьба с коррупцией.

В минувшую субботу подконтрольный Маску офис, занимающийся кадровыми вопросами (Office of Personnel Management — OPM), разослал письмо миллионам сотрудников государственных департаментов и структур, в котором им предлагалось до полуночи понедельника прислать Маску краткий отчет о проделанной работе за прошедшую неделю.

Отказ сделать это или несоблюдение назначенного срока Маск пообещал рассматривать как добровольный уход в отставку.

«Эта угроза незаконна и безрассудна и является еще одним примером произвола и хаоса, которым Маск подвергает правительственные структуры, призванные служить народу, и преданных своему делу государственных служащих», — отреагировал на выдвинутые Маском условия конгрессмен-демократ от Вирджинии Джерри Коннолли.

Некоторые ведомства сразу посоветовали своим сотрудникам подчиниться, и в воскресенье в посте на своей платформе Х (бывший твиттер) Маск написал, что получил уже множество отчетов и многие федеральные служащие, по его мнению, заслуживают повышения за проявленную эффективность.

Однако ряд ключевых ведомств США отказался участвовать в экспериментах Маска.

Недавно утвержденный новый директор ФБР Кэш Патель в субботу вечером отправил своим сотрудникам отдельное письмо, в котором попросил их не реагировать на запрос OPM. Он напомнил, что, согласно принятой в ведомстве процедуре, любые проверки работы ФБР должны проводиться через канцелярию дирекции и никак иначе.

Похожий ответ дало и руководство Госдепа, заявив, что только оно уполномочено давать оценки работе ведомства.

«Ни один сотрудник не обязан отчитываться о своей деятельности за рамками субординации внутри департамента», — говорится в электронном письме высокопоставленного сотрудника Госдепа Тибора Надя.

Пентагон, Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям также проинструктировали своих сотрудников не отвечать Маску.

«Когда и если потребуется, Министерство обороны будет координировать ответы на электронное письмо, которое вы получили от OPM», - говорится в обращении руководства Пентагона к своему персоналу.

При этом один из высокопоставленных представителей Пентагона (имя не называется) заявил, что запрос Маска — «самая дурацкая затея за последние 40 лет».

В ответ на этот комментарий Илон Маск написал на платформе Х, что каждый, кто «разделяет настрой сотрудника Пентагона, должен подыскивать себе другую работу».

Министерство юстиции посоветовало своим сотрудникам «быть готовыми следовать инструкциям в соответствии с просьбой», содержащейся в письме OPM, но не включать в свои отчеты какую-либо секретную информацию.

«Если у вас возникнут вопросы по поводу содержания ответа, обратитесь к своему руководителю», — говорится в электронном письме руководства Минюста, отправленном сотрудникам в субботу вечером.

Среди ведомств, решивших подчиниться распоряжению Маска, также федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Агентство по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), Министерство транспорта, Секретная служба (USSS) и Агентство кибербезопасности и инфраструктуры.

Такие ведомства, как Агентство национальной безопасности, Налоговое управление США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований, пока воздерживаются от каких-либо действий, попросив своих сотрудников ждать дальнейших указаний.

Американская федерация государственных служащих, крупнейший профсоюз США, раскритиковала действия Илона Маска, назвав его давление на госслужащих «жестоким и неуважительным», и пригрозила подать в суд.

Отдельно подчеркивается, что письмо от OPM, а фактически — от Маска, было разослано в субботу, когда, по некоторым подсчетам, примерно у трех миллионов госслужащих не было доступа к рабочим имейлам, и соблюсти установленные сроки они не могли, даже если бы хотели.

Шаг Маска в отношении федеральных агентств был предпринят после того, как на прошлой неделе Дональд Трамп похвалил его работу в области экономии бюджетных средств и пожелал действовать еще агрессивнее.

С начала работы новой американской администрации уведомления о полном закрытии, масштабных сокращениях или бессрочных отпусках были разосланы в Министерство образования, Управление малого бизнеса (SBA), Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), Управление общих служб (GSA), Почтовую службу США (USPS) и другие.

Самым знаковым шагом Белого дома на поприще «бюджетной экономии» стало требование свернуть деятельность американского гуманитарного агентства USAID, отвечающего за финансирование американских программ внешней помощи и развития и управление ими. И хотя USAID — независимое агентство с собственным бюджетом, Трамп потребовал закрыть его «за коррупцию», не предоставив никаких доказательств коррумпированности агентства.

Согласно планам администрации президента, из 10 тысяч сотрудников USAID работать останутся чуть больше 600.

В общей сложности под сокращения в рамках деятельности, развернутой Илоном Маском и его департаментом DOGE, уже попали десятки тысяч человек.

«Я только одно хочу сказать Илону Маску: пожалуйста, добавь к своим действиям каплю сострадания. Это живые люди и их реальные жизни. И такие же реальные ипотечные кредиты», — сказал сенатор-республиканец от штата Юта Джон Кертис в интервью каналу CBS.

#увольнение #Трамп #Маск #Пентагон #госдеп

Популярное

Все
Практически каждая пятая покупка сегодня совершается онлайн
Что написано пером
Шаг к аграрному процветанию
Из-за неточностей в генплане буксуют проекты
Планы есть, да денег нет
Сенат рассмотрит закон о воинской службе
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Почему растут тарифы
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Согретые теплом родного края
Теория «разбитых окон»
От Томашув-Мазовецка до «Медеу»
В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Координационного совета
На первом плане – экономическая повестка
Есть такая профессия – лес защищать
Спортивная дипломатия
Сработал обратный эффект
К вам едет... школа
Ничто не мешает быть хозяином
Посреди «океана» подсолнухов
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Усилить потенциал страны
Село работящих людей
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Свыше $12 млрд планирует вложить East Hope Group в новый проект в Казахстане
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Только от жизни собачьей…
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
«Валентинки» от налоговой для казахстанских блогеров разъяснили в КГД
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях

Читайте также

«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Администрация Трампа увольняет 2000 сотрудников USAID
Прокладку самого длинного в мире подводного интернет-кабеля…
В США проверят золотые резервы в Форт-Ноксе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]