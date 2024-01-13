Перечень приоритетных видов спорта с учетом климатических условий регионов создадут в Казахстане

Министерством туризма и спорт РК прорабатывается вопрос опорных и медалеёмких видов спорта.

Если ранее каждый регион сам определял, какие виды спорта развивать, то теперь предлагается расставлять приоритеты, сообщили в ведомстве.

«Мы сделали анализ и увидели, что каждый регион от 55 до 100 видов спорта развивает. Но среди них есть виды спорта, которые не включены в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских игр. Сейчас мы забираем компетенцию себе и будем определять в разрезе регионов перечень приоритетных видов спорта с учетом их климатических условий, материально-технической базы, развития спортивных объектов, тренерско-преподавательского потенциала и исторически сложившихся результатов», - сказала заместитель председателя комитета спорта и физической культуры Айгуль Бектенова.