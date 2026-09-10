Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Турции

Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира категории WTA 125, который проходит в Анталье (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстанская теннисистка выступает в парном разряде вместе с Рутуджей Бхосале из Индии.

В четвертьфинале Куламбаева и Бхосале встретились с испанками Ирене Бурильо Эскорихуэлой и Лейре Ромеро и одержали победу в двух сетах со счётом 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут.

Ранее Куламбаева и Бхосале обыграли Гину Файстель из Польши и Ралуку Сербан, представляющую Кипр, со счётом 6:2, 6:2.