Семинар-тренинг продлится с 18 по 21 мая. Кроме того, профессор Колин Нокс примет участие и выступит в качестве одного из ключевых спикеров на Глобальной конференции «Профессиональный государственный аппарат для успешной реализации институцио­нальных реформ», которая состоится 26 мая в рамках Астанинского экономического форума.

В ходе семинара-тренинга британские эксперты поделятся опытом проведения научно-исследовательской работы в сфере государственной службы и управления, расскажут об инновационных методах исследования и моделирования, современных методологиях качественного и количественного анализа социального опроса, интервьюирования, фокус-группы.