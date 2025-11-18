Переход к однопалатному Парламенту получает поддержку со стороны большинства казахстанцев

87

В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Результаты социологического опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) в октябре 2025 года, свидетельствуют о высокой степени общественной поддержки парламентской реформы, ключевыми элементами которой являются переход к однопалатному Парламенту и формирование законодательного органа исключительно по партийным спискам, сообщает Kazpravda.kz

Согласно данным исследования, совокупно 68,3% граждан Казахстана положительно относятся к идее однопалатного Парламента. При этом уровень поддержки варьируется в зависимости от пола и возраста респондентов. Так, среди мужчин данный показатель составляет 71,1%, тогда как среди женщин – 66,1%. Наибольший уровень одобрения реформы зафиксирован среди молодежи 18-29 лет (72,9%), что отражает интерес к обновлению политической системы со стороны наиболее активной и социально вовлечённой социальной группы.

Что касается перехода к пропорциональной избирательной системе, её поддерживают 63,6% опрошенных. Мужчины демонстрируют чуть более высокий уровень одобрения (65,4%) по сравнению с женщинами (62,2%). Особенно заметна поддержка среди молодежи – 71% респондентов в возрасте 18-29 лет позитивно оценивают формирование Парламента исключительно по партийным спискам. Подобная тенденция отражает растущую политическую осведомленность молодых граждан и их интерес к системным формам участия в политике.

Значимую роль играет и уровень образования. Наиболее высокий уровень поддержки перехода к однопалатному Парламенту наблюдается среди граждан с ученой степенью (75,4%) и высшим образованием (71,7%). Этот факт указывает на восприятие реформы как шага к повышению качества законодательного процесса и оптимизации структуры власти. Аналогично сторонниками пропорциональной системы чаще выступают респонденты с высшим образованием (67,5%), что подтверждает тенденцию более образованных групп населения рассматривать партийные механизмы представительства как инструмент модернизации политической системы.

Интересны и территориальные различия. Жители сельской местности в целом проявляют более высокий уровень поддержки парламентской реформы по сравнению с горожанами. Так, переход к однопалатному Парламенту положительно оценивают 72,8% сельчан, тогда как среди городских жителей этот показатель составляет 65,4%. Похожие различия наблюдаются и в отношении формирования Парламента по партийным спискам: 67,8% сельских респондентов и 60,8% горожан поддерживают данную инициативу. Подобная динамика может объясняться более выраженным доверием сельского населения к государственным инициативам, а также надеждой на то, что упрощение парламентской структуры повысит её эффективность и прозрачность.

В целом данные КИСИ демонстрируют высокий уровень общественного консенсуса в отношении парламентской реформы. Преобладающая поддержка однопалатного Парламента и перехода к партийной системе представительства свидетельствует о готовности казахстанского общества к институциональным изменениям, направленным на укрепление эффективности законодательной власти и развитие политической культуры.

Социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 3 октября по 5 ноября 2025 года. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

#Парламент #КИСИ #соцопрос

