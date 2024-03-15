Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая

Мнения
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Дана Аменова
Корреспондент

Политолог, исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при УДП РК Жанар Тулиндинова высказалась о вкладе Национального курултая в построение справедливого Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/zh.tulindinova

Жанар Тулиндинова напомнила, что новый консультативный орган – Национальный курултай - был создан в 2022 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Его работа стартовала практически сразу после республиканского референдума по поправкам в Конституцию, обозначив тренд на трансформацию политической системы и создание постоянно действующей площадки для диалога власти и общества.

В первый состав Национального курултая в количестве 117 человек вошли государственные и общественные деятели, эксперты из самых разных отраслей и всех регионов Казахстана. Репрезентативность состава Национального курултая позволила представить на этой площадке срез актуальных проблем, волнующих казахстанское общество.

– Миссия курултая – выработать идеи для консолидации общества и пошаговый алгоритм для их реализации. Это и позволит общими усилиями построить новый Казахстан. Но давайте разберемся, почему избран именно формат курултая? И каковы результаты его работы? Насколько он эффективен? Название и формат курултая имеют для казахского народа особое, можно сказать сакральное значение – это по-настоящему древняя традиция, где наши предки обсуждали важные вопросы в самые важные моменты истории. Например, курултаи в Каракуме и Ордабасы объединили народ для защиты земли. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия «Алаш», а на втором – провозглашена Алашская автономия. В 2022 году после трагических январских событий традиция курултая была возрождена, чтобы укрепить государственность и единство граждан. И сейчас момент действительно важный для страны - фактически переломный: продолжаются политические и экономические реформы, благодаря которым Казахстан должен сделать уверенный рывок в развитии, стать крепче и устойчивее к внешним шокам. И потенциал курултая как органа с широким общественным и региональным представительством может стать поддержкой этих реформ.

Было бы наивным полагать, что новый Казахстан появится в одночасье – трансформация государства и общества требует кропотливой системной работы. И у курултая есть ясная и понятная миссия - указывать госаппарату на требующие решения проблемы. Например, на втором курултае, прошедшем летом 2023 года в Туркестане, эксперты подняли вопросы борьбы с синтетическими наркотиками, развития детского спорта и многие другие темы. На том же втором заседании президент Токаев представил концепцию ответственного гражданина – «Адал азамат». Это стало по сути точкой отсчета для укрепления «диктатуры закона» в Казахстане. Впоследствии мы увидели практическую реализацию всего этого в новых планах по укреплению прав человека, ужесточению наказания за семейно-бытовое насилие и другие преступления против женщин и детей. Тренд на установление верховенства закона, если можно так выразиться, приобрел необратимый характер – это и есть главное завоевание Национального курултая, – написала Жанар Тулиндинова в Facebook.

Также спикер отметила, что благодаря работе этого консультативного органа был утвержден комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принята Дорожная карта по профилактике лудомании, началось кредитование молодых предпринимателей под 2,5% годовых, а также утвержден план действий по реализации информационной доктрины Казахстана на 2023-2025 годы. То есть, результаты работы общественного органа вполне конкретны и осязаемы. А помогает их достичь сам формат проведения курултаев – два рабочих дня, пленарное заседание и заседания четырех секций, то есть строгих формальных подходов нет. Наоборот, все организовано так, чтобы максимально эффективно достигнуть главной цели – найти и выработать новые идеи.  

– Участники распределяются по отраслям и представляют свои инициативы. Затем все предложения собираются секретариатом курултая и прорабатываются с уполномоченными госорганами. Более того, членов курултая приглашают как экспертов в рабочие группы по законопроектам и в комиссии при госорганах. Работа ведется непрерывно. К примеру, участники Национального курултая были в группах по законопроектам по вопросам семейно-бытового насилия, лудомании и наркомании. При этом нельзя забывать, что состав курултая постоянно обновляется. Это динамичная структура, в которой люди сменяются, чтобы обеспечить максимально широкое представительство общества. Естественно, он не заменяет собой Мажилис или Маслихаты – это консультативный орган, который обозначает проблемы и предлагает их качественные решения, которые затем рассматривает госаппарат. В этом году мероприятие проходит в Атырау - 14 и 15 марта - перед Наурызом. В общей сложности, на четырёх секциях выступили более 70 членов Национального курултая, которые озвучили свыше 100 инициатив и предложений, – подытожила она.

По словам политолога, большинство из прозвучавших на секциях предложений касаются дальнейшего укрепления консолидации общества, продвижения общенациональных ценностей, повышения научного потенциала, поддержки культуры, развития местного самоуправления, регулирования миграционных процессов и ряда других общественно значимых вопросов.

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