Фото: пресс-служба МЧС РК

С 15 ноября в Восточно-Казахстанской области начался лавиноопасный период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

ВКО является одним из самых лавиноопасных регионов в республике. На обслуживаемой ВК филиалом «Казселезащиты» МЧС территории находится 325 лавиносборов, 93 километра автодорог, попадающих в зону воздействия снежных лавин, а также туристические и лыжные базы, с количеством отдыхающих в праздничные и выходные дни более 3 000 человек.

«Филиалом ГУ «Казселезащита» разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются специалистами филиала. В целях выявления общего состояния лавиносборов на предмет наличия угрозы схода лавин, накоплений снежной массы и определения структуры снега еженедельно проводятся наземные обследования лавиноопасных участков. В зонах отдыха, лыжных базах и вдоль автодорог на лавиноопасный период своевременно были установлены 40 предупреждающих щитов на трех языках», - отметили в ВК филиале «Казселезащита».

В прошлом году за весь зимний период было проведено 64 профилактических спуска снежных лавин с общим объемом сошедшего снега 58 085 м3.

«Перед выходом в горы необходимо ознакомиться с погодными условиями. При штормовых предупреждениях от службы «112» не рисковать и не находиться на лавиноопасных маршрутах», - говорится в информации Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО.

По данным специалистов ДЧС ВКО и ВК филиала «Казселезащита», сходы лавин происходят в основном в горных районах, где скапливается огромное количество снега. Причиной схода снежной лавины может стать длительный снегопад, интенсивное таяние снега, колебания воздушной среды, подрезание снежного склона лыжниками, громкие крики и катание со склонов.

При чрезвычайной ситуации следует сообщать по номеру 112.