Новый вид «улыбающегося» паука обнаружили в Гималаях

В мире,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

Явление цветового полиморфизма у пауков-тенетников долгое время считалось уникальной чертой нескольких видов, разбросанных в Америке и на Гавайях. Новое исследование показало, что сходные «улыбающиеся» узоры независимо возникли и в горных лесах Западных Гималаев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Evolutionary Systematics

Цветовой полиморфизм - существование нескольких генетически обусловленных вариантов окраски внутри одной популяции. Цветовой полиморфизм привлекает специалистов в области эволюционной биологии. Классическим модельным объектом для его изучения стали пауки-тенетники из семейства Theridiidae. Наибольшую известность получил гавайский «счастливый паук» Theridion grallator, открытый в 1900 году и названный так за уникальный узор на брюшке, напоминающий улыбающееся лицо.

Позднее исследования показали, что этот полиморфизм поддерживается отбором и имеет сложную генетическую основу. Впоследствии схожие, но независимо эволюционировавшие полиморфные узоры обнаружили у других представителей семейства в Калифорнии, в Чили. Каждый из этих случаев предоставлял данные о параллельной эволюции.

До сих пор пауки с такими узорами были локализованы в Новом Свете — на Гавайях, в Северной и Южной Америке. Ученые из Индии впервые описали подобный феномен в Западных Гималаях.

Образцы собрали в 2024 году с 61 особи в трех локациях. Результаты исследования опубликовал журнал Evolutionary Systematics.

Уникальное строение гениталий этих животных показало, что это новый для науки вид, который получил название Theridion himalayana. Параллельно ученые провели молекулярно-филогенетический анализ для 44 видов пауков-тенетников. Построенное филогенетическое дерево показало, что новый вид не родственник гавайского. Он сформировал новую ветвь с другими видами.  

Это доказывает независимое, параллельное возникновение «счастливого» узора в Азии. Кроме того, идентифицировали 32 уникальных цветовых узора, которые сгруппировали в пять основных типов.

Когда исследователи подсчитали, какие цветовые морфы встречаются у самцов и у самок, они обнаружили очень резкое различие. Оказалось, почти девять из 10 самцов  имели бледное незаметное брюшко без всякого рисунка. Такой маскировочный тип окраски делает паука практически невидимым на фоне листа. В то же время у самок три четверти особей, напротив, носили на брюшке яркий узор — красный кружок в белом или черном кольце, который и напоминает улыбающееся лицо. 

Иными словами, броская внешность оказалась почти исключительно женской чертой, а самцы в подавляющем большинстве оставались невзрачными. Статистические тесты подтвердили, что связь между полом особи и типом ее окраски чрезвычайно сильна.

Таким образом, Heridion himalayana представляет собой уникальную эволюционную модель. Его открытие подтверждает, что генетические «программы» развития пауков-тенетников предрасположены к созданию сходных цветовых вариаций в ответ на схожие экологические условия, в частности обитание на нижней стороне широких листьев имбиря. При этом привязка узоров к полу заставляет появиться гипотезу о том, что разная окраска самцов и самок может быть результатом ролевой специализации.

#Гималаи #паук

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Будущий лес начинается с маленького семечка
От концепции – к реальным проектам
Сила армии не только в оружии
Кадеты показали класс
От финишной прямой к новому старту
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Казахи в древнем Египте? Да!
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

8-й Фестиваль этноспорта стартует завтра в Стамбуле
Мировые цены на рис побили рекорд
Где больше всего золота добывают в мире
Редкого краснокнижного медведя заметили в области Жетісу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]