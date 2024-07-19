Периодическая печать – глаза, слух и язык народа

Символ великой идеи

Газета «Қазақ», основанная лидерами казахского национально-освободительного движения Ахметом Байтурсынулы, Алиханом Букейханом и Миржакыпом Дулатулы, выходила с 1913 по 1918 годы. Во главе тех, кто помогал газете финансово, стоял Мустафа Шокай. В качестве символа газета использовала изображение юрты. Шанырак был открыт с западной стороны. По задумке учредителей, это означало желание распространить среди казахов европейскую науку и искусство, чтобы газета стала для народа окном в культуру.

– Мы продолжаем многолетнюю работу по поиску документов, связанных с историческим и культурным наследием казахского народа, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – В этой связи и была организована научная командировка работников нашего архива в Оренбург, бывший в дореволюционное время одним из центров общественно-политической жизни казахов, а с 1920 по 1925 год – столицей Казахской автономии.

По ее словам, секрет непререкаемого авторитета лидеров «Алаш» заключался не только в отстаивании ими интересов казахов, но и в чертах характера, образе жизни, поведении и общении с людьми. Они не разделяли свой народ по жузам и родам, на богатых и бедных, по социальному статусу и образованию. Они хотели видеть казахов единой нацией. Имя «Алаш», которое провозгласил Алихан Букейхан, стало символом великой идеи для сплочения народа.

– Содержание газеты «Қазақ» свидетельствует о бескомпромиссной борьбе Алихана Букейхана и Ахмета Байтурсынулы за права казахского народа, – говорит Гау­хар Хайруллина, участник архивных поисков, руководитель Центра повышения квалификации государственных и ведомственных архивов Нацио­нального архива. – К примеру, в № 91 за 1914 год в статье «Что это значит?» написано, что в 1913 году при водворении казахов Чедыртинской волости Уральской области на земельные участки в Каратаевском поселке места достались только пяти казахским семьям, которые там остались жить, остальные же земли в этом поселке не получили.

«Мы получили письмо, в котором говорится, что выделенные казахам наделы будут переданы крестьянам. Когда в 1910 году Джамбейтским и Чевдарьинским казахам во главе с Бахитжаном отводили участки, газеты писали, что им дают самые лучшие земли. Если та земля была дейст­вительно хороша и отведена на преимущест­венных началах перед другими поселенцами, то почему же большинство казахов оставило поселок? И куда же они направились, не считая тех самых пяти оставшихся семей? Не может ли кто-нибудь сообщить редакции газеты какие-либо сведения об этом?» – такие вопросы задавала на своих страницах газета и надеялась получить разъяснение от чиновников Оренбургской губернии. Однако власти посчитали такие вопросы преступными и обвинили Ахмета Байтурсынулы в распространении антиправительственных слухов, стремлении возбудить вражду против государства.

Жандармы следили за ними

– В фонде 10 «Канцелярия Оренбургского губернатора» Государственного архива Оренбургской области имеются сведения об аресте в 1915 году главного редактора газеты «Қазақ» Ахмета Байтурсынулы за публикации статей об изъятии земель у казахов, реформах правительства, ведущих к обнищанию народа, – говорит участник командировки, архивист Асия Айтенова. – В Оренбургском архиве сохранился важный исторический документ – постановление Главноначальст­вующего Оренбургской губернии от 13 марта 1915 года № 1481 о привлечении Ахмета Байтурсын­улы к ответственности – аресту или штрафу.

Среди других, не менее важных документов сохранились бывшие в свое время секретными дела Оренбургского губернского жандармского управления за 1916 год, в которых сообщается о полицейской слежке за Ахметом Байтурсынулы и преследовании его за политические взгляды.

«К примеру, начиная с 1905 года Байтурсынов как у себя на квартире, так и посещая аульные школы, неоднократно призывал казахов ни в коем случае не переходить на крестьянское положение, выступал против поспешного, непродуманного и грозящего бедствиями народу перехода к оседлости, внушал волостным управителям мысль о невозможности собрать недоимки (долги по налогам), поскольку казахи в это время находились в трудном материальном положении, указывал при этом, что в России за крестьянами таких долгов миллионы, но там их не взыскивают», – отмечал в своих докладах начальник Оренбургского жандармского управления.

Также в жандармских документах упоминается, что редактор газеты «Қазақ», бывший учитель, уроженец 5-го аула Турсунской волости Тургайской области, в 1909 году был привлечен к дознанию в порядке Положения об охране («Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 1881 года) по обвинению в противоправительственной пропаганде среди казахов. Тогда, в 1909-м, Ахмет Байтурсынулы был арестован, а срок его заключения оказался неопределенным в силу чиновничьего произвола. То есть поэта держали в тюрьме, но решение по его делу не выносили.

К освобождению Ахмета Байтурсынулы прямое отношение имел Алихан Букейхан. Он обратился к своим знакомым – членам ІІІ Государственной думы Николаю Скалозубову и Николаю Некрасову с просьбой вмешаться.

17 ноября 1909 года Скалозубов, а затем Некрасов обратились к заместителю министра внутренних дел Курлову с письменным запросом о судьбе Ахмета Байтурсынулы. Кроме того, Букейхан в печатном органе кадетской партии – газете «Речь» от 19 ноября 1909 года – опубликовал статью под громким заголовком «Казахский (в оригинале – «Киргизский») народный поэт в тюрьме». Из ее содержания следует, что в семипалатинской тюрьме томится пятый месяц Ахмет Байтурсынулы – талант­ливый казахский поэт, автор книги «Қырық мысал» – перевода в стихах 40 басен Крылова, которая была отпечатана в Академии наук. Так благодаря всем этим усилиям Ахмет вышел из бессрочного заключения.

После этого распоряжением министра внутренних дел ему было воспрещено проживание в Степном крае, Семиреченской и Тургайской областях на два года – начиная с 10 марта 1910-го. Ему пришлось жить и работать в Оренбурге вплоть до Февральской революции 1917 года, так как над ним официально был учрежден полицейский надзор.

– В 1916 году начальник оренбургского губернского жандармского управления сообщал губернатору, что передовые элементы мусульманского населения Оренбургской губернии выражают недовольство мусульманской фракцией Государственной думы, находя, что фракция ничего не делает для мусульман, – рассказывает Асия Айтенова. – Поэтому председатель мусульманской фракции прислал Байтурсынулы приглашение прибыть в Петро­град для участия в совместных совещаниях, и он отправился туда 4 февраля.

Как указано в найденных нашими архивистами документах жандармского управления, «Байтурсынов является выразителем желаний казахов и поддерживает вопрос о назначении для своего народа отдельного муфтия, настаивает на урегулировании земельного вопроса и протестует против наплыва переселенцев».

Вынужден поселиться в Самаре

Жандармы следили тогда и за Алиханом Букейханом, выразителем интересов казахов в Государственной думе.

Еще в январе 1906 года во время поездки в Семипалатинск он был задержан полицией и заключен в тюрьму в Павлодаре, а спустя некоторое время переведен в омскую тюрьму. Освободили его 30 апреля 1906 года, когда стало известно об избрании Букейхана выборщиком от Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области. На состоявшемся 15 июня 1906 года в Семипалатинске областном собрании выборщиков он был избран депутатом I Государственной думы от казахского населения этого региона.

Письмо Ахмета Байтурсынулы губернатору Оренбургской губернии

Значительный интерес представляют его статьи в газете «Степной пионер» (Омск). В ее 10-м и 11-м номерах он подробно характеризует роль войска в процессе демократических перемен в стране и, соглашаясь с социал-демократами, поддерживает необходимость агитации и пропаганды в войсках: «Я хочу сказать, что вожди революции были совершенно правы, когда указывали на войско как главное препятствие в их борьбе со старым строем. Войско в руках правительства представляет организованную силу, побороть которую революционные невоенные массы не в состоянии». В то же время для Алихана законодательная деятельность по-прежнему являлась единственным регулятором отношений во всех сферах жизни.

В начале 1907 года, когда в Семипалатинской области развернулась кампания по выборам во II Государственную думу, Букейхан вновь активно включился в этот процесс, но вскоре сам снял свою кандидатуру, поскольку опасался, что царская админис­трация в любой момент может отменить результаты выборов.

Причину своего поступка он объяснил в «Открытом письме киргизам Семипалатинской области» на страницах газеты «Голос степи»: «Изложенные факты решительной попытки администрации помешать моей кандидатуре пройти в члены Государственной думы заставляют меня со своей стороны пойти навстречу желаниям конституционного правительства. Дело в том, что избрание, в чем я не сомневаюсь, поведет со стороны правительства к кассации выборов и помешает представителю от казахов Семипалатинской области свое­временно явиться на сессию Государственной думы».

Представители властных структур империи отчетливо осознавали, что мнение Букейхана во многом определило результаты избирательной кампании (на выборах в Семипалатинской области депутатом II Думы от казахского населения был избран поддержанный им кандидат). Поэтому в декабре 1907 года решением суда Алихан Букейхан был приговорен к трем месяцам тюрьмы, а в 1908-м выслан из пределов Казахстана и вынужден поселиться в Самаре.

Умел обходить цензуру

Таким образом, документы, найденные архивистами Национального архива РК в Оренбурге, отражают важный период жизни лидеров движения «Алаш» – борцов за свободу казахского народа Алихана Букейхана и Ахмета Байтурсынулы.

По словам исследователей, в чуть более чем 260 номерах первого общенационального издания – газеты «Қазақ», вышедших со 2 февраля 1913 года до окончательного ее закрытия весной 1918-го, Алихан Букейхан опубликовал более 300 различных материалов.

«Прежде всего периодическая печать (газета, журнал) – это глаза, слух и язык народа, – говорилось в передовице первого номера газеты «Қазақ». – Насколько важны для человека зрение, слух и язык, настолько же важна печать для народа…»

«Уже три года, как издается журнал «Айқап», около года – газета «Қазақ», – отмечалось в передовице, написанной Букейханом. – Люди, которые возглавляют эти издания, не имеют возможности посвятить себя целиком газете и журналу, они заняты этим делом в свободное от основ­ной своей работы время. Они охотно посвятили бы себя этому делу, но тогда газете потребуется больше расходов. У них нет лишних средств для газеты.

У казахов мало щедрых меценатов, но немало сознательных, патриотичных граждан, готовых поддержать своими малыми средствами деятельность товарищества. Поэтому мы организовали товарищество «Азамат», чтобы впредь издавать газету «Қазақ» на средства сынов Алаш, накопленные в товариществе. Целью товарищества являются народные интересы. В частности, издание газет, журналов и книг (учебников, учебных пособий для казахских школ). Из них самое приоритетное – обеспечить стабильный выход газеты «Қазақ». Все остальное – по мере возможности. Намеченный взнос для членов товарищества – 100 рублей».

Экземпляр газеты "Қазақ", издававшейся в Оренбурге Ахметом Байтурсынулы

В 1916–1917 годах псевдоним Алихана Букейхана в газете «Қазақ» Қыр баласы достиг такой популярности, что стал чуть ли не вторым именем, причем даже более известным, чем настоящее.

Наряду с политической, научной, публицистической дея­тельностью Алихан Букейхан переводил на казахский язык и публиковал в газете произведения русских и европейских писателей, басни Эзопа, образцы индийской литературы. Он был умелым, интересным собеседником, увлекательным рассказчиком, легко находившим общий язык с любым человеком.

По воспоминаниям Гульнар Дулатовой, дочери одного из близких его соратников Миржакыпа Дулатулы, дед Алихан, как она его называла, был лишь по внешнему виду суровым, а на самом деле – доброжелательным человеком с нежной и щедрой душой, очень любящим детей и всегда готовым прийти на помощь всем нуждающимся.

Алихан Букейхан и его сторонники с самого начала ХХ века и особенно с момента образования газеты «Қазақ» в Оренбурге сумели мобилизовать и сплотить вокруг себя казахскую интеллигенцию и, по сути дела, доминировали в общественном сознании казахов того времени.

Идеи Букейхана о необходимос­ти создания казахского государства были настолько популярны, что после окончания Гражданской войны победившие большевики не смогли их игнорировать. Еще в 1918 году, перед началом Гражданской войны, отношение большевиков к оппонентам было категоричным. Они ни с кем не собирались считаться, а тем более делиться властью. Но уже в 1920 году отношение к казахской автономии стало другим. Большевистской властью было принято решение провести амнис­тию представителей движения «Алаш» и вовлечь в свою работу, в том числе в управленческую деятельность.

Кроме того, в его публикациях на страницах местной периодической печати звучали призывы к демократизации политического строя. В статьях, опубликованных в газетах «Степной край» (Омск) и «Семипалатинский листок», Букейхан называл чиновников царской администрации «могильщиками приказного строя», превратившими казахские степи в «сатрапию», и заявлял, что их «дни сочтены».

К этому времени у Букейхана появился бесценный опыт не только политической борьбы, но и публицистической, журналистской деятельности и редакторской работы. За это время он сумел приобрести весьма ценное умение – «протаскивать» через цензуру материалы на самые жгучие темы дня.