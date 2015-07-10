Перспективы ЕАЭС

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
Пакет включает Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право ЕАЭС, в связи с присоединением Кыргызстана, а также Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов союза в связи с присоединением КР. С момента вступления в силу Договора о присоединении, а также упомянутых протоколов к нему Кыргызская Республика становится членом ЕАЭС и берет на себя обязательства, предусмотренные договорно-правовой базой союза, с учетом условий и переходных положений.

После обсуждения в двух чтениях палата приняла также изменения и дополнения в законодательство по вопросам пенсионного обеспечения. Закон направлен на совершенствование пенсионного обеспечения граждан путем усиления ответственности государства, работника и работодателя для гарантирования адекватных размеров пенсионных выплат, а также обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

В первом чтении рассмотрен проект поправок в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Законопроектом предусматривается включение в перечень субъектов финансового мониторинга ломбардов, операторов по приему платежей, лизингодателей без лицензии, лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, а также лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них.

Во втором чтении рассмотрен проект Гражданского процессуального кодекса. С учетом замечаний и предложений комитетов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в данный документ. Во исполнение Плана нации по реализации пяти институциональных реформ "100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства" внесены поправки, направленные на совершенствование деятельности создаваемой специализированной коллегии в Верховном суде по рассмотрению инвес­тиционных споров с участием крупных инвесторов и Международного совета при Верховном суде. Предложения сенаторов также предус­матривают сокращение учас­тия прокурора в суде по гражданско-правовым спорам для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса.

Проект кодекса, а также законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства" с поправками Сената в соответствии с регламентом Парламента направлены в Мажилис.

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