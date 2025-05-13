В эти дни в Астане собрались ведущие медицинские эксперты, известные клиницисты, исследователи, профессора из стран СНГ и ближнего зарубежья для участия в Международной конференции «Современные концепции и перспективы развития экстренной медицины» в рамках III съезда Евроазиатского сообщества экстренной медицины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

На форуме идет обсуждение вопросов организации экстренной медицинской помощи, внедрения современных технологий и повышения эффективности догоспитального этапа оказания помощи.

«Казахстан – страна с огромной территорией и разной плотностью населения, что создает особые условия для оказания экстренной медицинской помощи. Мы внедряем современные модели логистики, телемедицинские решения, активно работаем над повышением квалификации персонала. Одним из важнейших приоритетов является развитие медицинской авиации, позволяющей своевременно эвакуировать пациентов из труднодоступных регионов», — сказал вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, выступая с приветственным словом перед участниками конференции.

В ходе панельных сессий узбекские коллеги поделились опытом организации работы межрайонных центров по политравме и экстренной сердечно-сосудистой патологии в системе экстренной медицинской помощи, доктор медицинских наук, профессор кафедры СНМП Национального медицинского университета им. Асфендиярова Абдугани Мусаев рассказал о роли скорой медицинской помощи в последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов в городе Алматы.

Главный врач Национальной службы санитарной авиации Российской Федерации Андрей Переведенцев выступил с докладом о современных технологиях сердечно-легочной реанимации и перспективами развития этого направления.

Опытом использования видеорегистраторов в работе службы скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области поделился Юрий Белоног, директор службы скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области.

Отдельное внимание на площадке конференции уделяется вопросам развития медико-санитарной авиации, инновационного подхода к реанимационным мероприятиям и правового регулирования работы специалистов экстренной медицины.