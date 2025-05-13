Перспективы развития экстренной медицины обсуждают эксперты в столице

Здравоохранение
103

В эти дни в Астане собрались ведущие медицинские эксперты, известные клиницисты, исследователи, профессора из стран СНГ и ближнего зарубежья для участия в Международной конференции «Современные концепции и перспективы развития экстренной медицины» в рамках III съезда Евроазиатского сообщества экстренной медицины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

На форуме идет обсуждение вопросов организации экстренной медицинской помощи, внедрения современных технологий и повышения эффективности догоспитального этапа оказания помощи.

«Казахстан – страна с огромной территорией и разной плотностью населения, что создает особые условия для оказания экстренной медицинской помощи. Мы внедряем современные модели логистики, телемедицинские решения, активно работаем над повышением квалификации персонала. Одним из важнейших приоритетов является развитие медицинской авиации, позволяющей своевременно эвакуировать пациентов из труднодоступных регионов», — сказал вице-министр здравоохранения РК Тимур Муратов, выступая с приветственным словом перед участниками конференции.

В ходе панельных сессий узбекские коллеги поделились опытом организации работы межрайонных центров по политравме и экстренной сердечно-сосудистой патологии в системе экстренной медицинской помощи, доктор медицинских наук, профессор кафедры СНМП Национального медицинского университета им. Асфендиярова Абдугани Мусаев рассказал о роли скорой медицинской помощи в последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов в городе Алматы.

Главный врач Национальной службы санитарной авиации Российской Федерации Андрей Переведенцев выступил с докладом о современных технологиях сердечно-легочной реанимации и перспективами развития этого направления.

Опытом использования видеорегистраторов в работе службы скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области поделился Юрий Белоног, директор службы скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области.

Отдельное внимание на площадке конференции уделяется вопросам развития медико-санитарной авиации, инновационного подхода к реанимационным мероприятиям и правового регулирования работы специалистов экстренной медицины.

«Развитие системы экстренной медицинской помощи — один из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения. Мы заинтересованы в активном международном сотрудничестве, внедрении современных технологий, совершенствовании подготовки кадров и повышении качества и доступности неотложной помощи для каждого гражданина. Уверен, что итоги конференции послужат основой для дальнейшего укрепления системы экстренной медицины в Казахстане», — подчеркнул вице-министр.

#здравоохранение #конфереция

Популярное

Все
Будущее – за цифровыми активами
Турнир Большого шлема в Астане
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Управление популяцией сайги следует начать с обводнения естественных ареалов ее обитания
Участники марафона-байги «Ұлы дала жорығы» преодолели половину пути
На страже здоровья – искусственный интеллект
Он был настоящим...
Национальные виды спорта: традиции и современность
Творческая академия зажигает звездочек
На Уральской ТЭЦ запущена новая турбина
Угнал велосипед и  поплатился
Быть или не быть в элите?
Туриндустрия: нужен научный подход
Вечно живые
Стартовала Неделя репродуктивного здоровья
Попуски завершены – пойма затоплена
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о реализации проекта ветровой электростанции
Погодные условия пока благоприятны
Чтобы земля работала
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Опубликован полный текст выступления Главы государства на военном параде в Астане
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Профессионал, с которым повезло работать
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
Человек-легенда
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
В Минобороны обратились к казахстанцам
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Ветераны Мангистау примут участие в военном параде в Астане
Страховая медицина: вопросы без ответов
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Незнание законов не освобождает от... профессии
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Как убивали Шерзата Болата
Астана становится центром ивент-туризма
Нет дружбы крепче фронтовой
Говорят правнуки солдат Победы
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации

Читайте также

Какую помощь оказывают молодежные центры здоровья в Алматы
Медсестры смогут выписывать рецепты на лекарства казахстанц…
Неделя репродуктивного здоровья будет ежегодно проводиться …
В США снизят цены на лекарства на 30-80%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]