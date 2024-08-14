«Первое, что понравилось, был батут...» Спорт 14 августа 2024 г. 0:30 4 Беседовал Николай Жоров Один из героев завершившихся Олимпийских игр – наш собеседник, серебряный призер по спортивной гимнастике в упражнениях на коне Нариман Курбанов фото Юлии Николаевой – Нариман, как Вы попали в гимнастический зал? – Меня туда привел папа, когда мне было пять лет. Поначалу не понимал, что вообще вокруг происходит, но к тренировкам приступил. Первое, что понравилось, это был батут, на котором я с большим удовольствием прыгал. – У каждого спортсмена есть свои коронные элементы, которые он всегда выполняет на отлично. Какие упражнения Вы считаете для себя наиболее удобными? – В гимнастике используются шесть снарядов и упражнений, но я специализируюсь только на одном. Мне, конечно, сейчас сложно выбрать самый легкий для меня элемент в упражнениях на коне. Скажу так: проходки, которые я делал вначале, для меня самые легкие, на них трудно ошибиться в принципе. А вот самый тяжелый, пожалуй, соскок, который идет последним элементом, именно им и заканчивается комбинация. – Ваш отец – увлеченный спортом человек, он же и Ваш тренер. Всегда ли Вы находите взаимопонимание? Принимаете его советы как данность или у Вас есть собственный взгляд на подготовку и выполнение упражнений? – Думаю, что взаимопонимание мы находим. У меня есть свое мнение, свои мысли о тренировке, план действий. Я прихожу в зал и работаю по своему графику, основываюсь на своем опыте. А папа всегда рядом, стоит на подстраховке, наблюдает за мной, если считает нужным – подскажет. – Когда Вы поняли, что гимнастика – это Ваш вид спорта и Вы готовы посвятить ей свою спортивную жизнь? – Считаю, что в 18 лет, когда у меня встал вопрос – заканчивать с гимнастикой или учиться чему-то новому. Я выбрал первое. – Сколько времени в день уделяете отработке элементов? – Каждая тренировка длится по два-три часа дважды в день и шесть раз в неделю. Из этих шести дней четыре уделяю работе на коне, а оставшиеся два дня посвящаю именно физической подготовке. – У многих спортсменов есть свои приметы или талисманы, которые, по их мнению, помогают добиваться победы... – У меня нет никаких талисманов, и я не придерживаюсь никаких примет. Единственное, конечно, что люблю делать перед соревнованиями, это обязательно принять горячую ванну, расслабиться, а потом постоять под контрастным душем, взбодриться – и затем идти выступать. – Вы представляете Спортивный клуб армии, помогает ли соблюдение воинской дисциплины в достижении результатов? – Я служил в Спортивном клубе армии в 2018–2019 годах и познал много нового для себя. Да, именно та военная дисциплина, которую мне привили как солдату, сильно помогала в гимнастике. – В СМИ сообщили, что после Олимпийских игр Вы сделаете предложение своей девушке. Удалось ли это? – Предложение своей девушке я еще не сделал, так как сейчас еще много важных дел. Вот пройдут все встречи, и тогда я могу все сделать красиво. Она это понимает, сама спортсменка, всю жизнь, как и я, провела в гимнастике. Но по-настоящему мы с ней познакомились лет шесть назад на соревнованиях, постепенно начали развиваться наши отношения. – Кого Вы считаете для себя образцом для подражания из числа известных гимнастов? – У меня нет идолов в гимнастике. Но я бы отметил таких великих гимнастов, как россиянин Алексей Немов и японец Кохэй Утимура, которые являются многократными олимпийскими чемпионами. Видео с их выступлениями по совету отца в детстве часто пересматривал и почерпнул для себя многое. – В каком возрасте надо приходить в гимнастическую секцию? Что Вы можете пожелать тем, кто решил заняться этим видом спорта? – На мой взгляд, оптимальный приход в гимнастику лет в пять-шесть, но некоторые родители отдают своих детей и в два-три года, что я тоже в принципе считаю допустимым, правильным. Я не могу сейчас обратиться к детям, которые только-только приходят в гимнастику, хотелось бы обратиться к их родителям: «Не надо сразу требовать какого-то результата, потому что детская гимнастика прежде всего дает общее развитие ребенку. И если тренер увидит через несколько лет, что из него может выйти хороший гимнаст, то, конечно же, дальше будет совместная работа на результат». #Спорт #гимнастика #Нариман Курбанов