Первое казахстанское зерно направили в провинцию Шаньдун

Международное сотрудничество, Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с китайской провинцией.

Фото пресс-службы МСХ РК

Первые 1,3 тыс. тонн казахстанского зерна отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Данное событие станет поводом открытия формирующего центра Шаньдун в Алматы на станции Бурундай, отметили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР. Соответствующие договорённости были достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У.

Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. Казахстан готов увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлаждённую мясную продукцию.

Глава МСХ Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, ученых НИИ и студентов вузов.

Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве. Такое взаимодействие может дать высокие результаты  за счет синергии отечественных и китайских сортов, отметил министр.

Кроме того, планы по  увеличению поставок сельхозпродукции  закрепили подписанием меморандума между Продкорпорацией и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тыс. тонн отечественного  зерна в Китай.

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