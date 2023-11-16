Первое заседание Нацсовета по профквалификациям прошло в правительстве

Образование, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам главы Нацсовета Тамары Дуйсеновой, нужно проработать вопросы увеличения образовательных грантов для учебных заведений, где обучение ведется с учетом профстандартов

Фото: пресс-служба правительства РК

На первом заседании нацсовета под председательством вице-премьера Тамары Дуйсеновой обсудили ход реализации Закона «О профессиональных квалификациях», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса, вице-министры центральных госорганов, заместители акимов областей, представители национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и работодатели.

Как отметили участники встречи, выпускники колледжей и вузов не всегда находят работу по профессии либо и вовсе не трудоустраиваются в основном по причине несоответствия навыков, умений и квалификаций соискателей запросам работодателей. На сегодня стоит задача – создать прочную связь между учебными заведениями и предприятиями для подготовки кадров, которые будут полностью соответствовать требованиям рынка.

В рамках Закона «О профессиональных квалификациях» отечественные эксперты разрабатывают новые профстандарты. Организации образования на этой базе корректируют учебные программы. И уже оценивают компетенции выпускников независимые Центры сертификации. Такое разделение задач позволяет определить «узкие места» в вопросе подготовки кадров. Полностью курирует и сопровождает данное направление Национальный орган по квалификациям, созданный при Минтруда.

На сегодня приведены в соответствие с современными требованиями более 200 стандартов, создано еще 20. Работа полностью переведена в цифровой формат.

«Профстандарты в скором будущем заменят существующие квалификационные справочники. На их основе начнут определять функционал сотрудника и уровень оплаты труда», — отметила Тамара Дуйсенова.

На меняющиеся тренды реагирует и сфера высшего образования. С учетом профстандартов разработано более 2800 образовательных программ, 166 из них являются инновационными.

«Для опережающей подготовки разрабатываются региональные атласы новых профессий. Они включают текущие и будущие запросы рынка труда во всех областях страны», — пояснил вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки.

«Это работа очень важна. Необходимо проработать вопросы увеличения образовательных грантов для учебных заведений, где обучение ведется с учетом профстандартов. Наша основная цель – подготовить кадры, которые после окончания учебного заведения смогут легко трудоустроиться. И от этого выиграют все стороны», — резюмировала вице-премьер.

 

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